BBB 23: Carro ou imunidade? Confira a dupla vencedora da Prova do Anjo

Prova do Anjo!

Brothers disputaram a Prova do Anjo em dupla no BBB 23; um ganhou o colar e carro e outro ficou com a imunidade! Vem ver os sortudos

Na manhã deste sábado, 11, os brothers disputaram a Prova do Anjo na casa do BBB 23! No entanto, dois participantes não tiveram a chance por terem sido vetados da dinâmica.

Após sorteio feito pelo líder Gustavo, Fred, do Desimpedidos, vetou Cristian da prova, e Ricardo, o Alface, foi vetado por Cezar Black. Os participantes que disputaram o colar se dividiram em duplas. Da dupla vencedora, apenas uma pessoa se tornará Anjo e ainda vai ganhar um carro. A outra pessoa ganhará a imunidade, mas só saberá disso na formação do paredão no domingo, 12.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras da disputa: "Um de vocês vai ficar no controle, vai manusear o joystick, e o outro vai ser a garra. Vocês têm 3 minutos e meio para para pegar o maior número de objetos, jogar por aquela janela na grande para cair dentro da caçamba do carro. Se passar pela janela e cair fora da caçamba, não vale. Só pode levar um objeto de cada vez e só pode pegar os objetos que estão na piscina. Objeto que caiu para fora da piscina não vale mais. A dupla que colocar o maior número de objetos da caçamba vence a prova. Se tivermos empate, o desempate vai ser pela importância dos itens. O gabarito dos itens está na placa branca. Ao fim dos três minutos em meio a janela vai se fechar.".

A imunidade só não será válida se a dupla do Anjo for o Bruno Gaga, que foi mandado ao paredão por Gustavo, que atendeu o Big Fone.

Amanda e Cara de Sapato foram os primeiros a realizarem a prova e colocaram 7 objetos na caçamba. Domitila e Key, a segunda dupla, também fizeram a mesma pontuação. Empatando com as duas duplas, Aline Wirley e Fred colocaram 7 objetos na caçamba: 2 motos, 1 bicicleta, 2 sacas de soja, 1 barril e 1 caiaque.

A quarta dupla, formada por Bruna Griphao e Larissa, também conseguiu a mesma quantidade de objetos na caçamba. Porém, ao reavaliarem a prova, a produção percebeu que Bruna soltou um dos objetos no chão, que foi desconsiderado. Elas, então, totalizaram 6.

Bruno Gaga e Guimê foram desclassificados da prova por levarem mais de um objeto de uma vez. Na sequência, foi a vez de Paula e Cezar Black. A sexta dupla da prova fez apenas 4 objetos. Já Fred Nicácio e Gabriel Santana, conseguiram também colocar 7 objetos na caçamba: 1 laranja, 1 caiaque, 2 motos, 1 violão, 1 barril e 1 saca de soja.

A oitava e última dupla a disputar a dinâmica, Marvvila e Sarah Aline conseguiram colocar apenas 2 objetos na caçamba.

Amanda e Cara de Sapato levaram a melhor ao vencerem a Prova do Anjo e avançaram para a segunda etapa. "Cada totem tem um cartão. Cada um, na sua vez, vai mostrar um cartão. Alguns tem logo da Chevrolet e outros, não. Quem encontrar 2 logos é o novo Anjo e ganha o carro", explicou Tadeu.

A médica Amanda é o Anjo da semana e levou o carro. Para o Castigo do Monstro, ela escolheu Marvvila e Cezar Black. Para o almoço do Anjo, ela optou por Cara de Sapato, Bruna Griphao e Ricardo.

