BBB 23: Cara de Sapato tem crise durante noite e recebe ajuda de Amanda

Equipe de Antonio 'Cara de Sapato' Jr. fala sobre crise de ansiedade do lutador no BBB 23 e web shippa o brother com Amanda

O lutador Antonio 'Cara de Sapato' Jr. (32), que está na casa do BBB 23, não se sentiu bem durante noite de sono e teve uma crise de ansiedade.

A edição de quarta-feira, 18, do programa comandado por Tadeu Schmidt (48), mostrou o VT da sister Amanda (31) ajudando o paraibano durante o começo da crise na madrugada, tentando amenizar os sintomas.

Na conta oficial do lutador de MMA no Instagram, os administradores da página publicaram um vídeo do momento e comentaram que Antonio enfrenta síndrome do pânico.

"Claro que num jogo como esse, todas as vulnerabilidades ficam expostas, o que é ótimo porque permite que possamos falar de diversos assuntos. Pra quem não sabe o Antônio, nosso Cara de Sapato, têm síndrome do pânico e já falou sobre esse assunto em entrevistas e em outras ocasiões. Um dos momentos que mais preocupava ele era justamente a hora de dormir, momento em ele sente mais, que temia que uma crise pudesse acontecer", iniciaram o texto.

Em seguida, a equipe reforçou a importância de buscar ajuda profissional e fizeram questão de agradecer à médica paranaense pelo apoio ao brother. "Estamos falando de crise de ansiedade, não é o mesmo que estar ansioso. Se você sente esses sintomas, se passa por esses problemas, procure ajuda médica e não passe por isso sozinho. Que sorte a nossa que a médica tava bem ali. E ali a doutora foi uma GRANDE AMIGA. Sem palavras pra agradecer @ameirelles."

João Vicente de Castro, que é amigo do atleta, comentou na web. "Muito importante o @caradesapatojr vivendo de maneira tão honesta sua crise de ansiedade, um problema que faz ele e um montão de gente sofrer, é um problema real e tem tratamento."

Após a repercussão do momento de carinho entre Amanda e Antonio, os internautas começaram a shippar os dois.

Antonio 'Cara de Sapato' Jr. tem crise e recebe ajuda de Amanda no BBB 23:

BBB 23: Amanda fala de traição dias antes do confinamento

A sister Amanda Meirelles acabou tendo seu nome envolvido em polêmica nas redes sociais fora da casa do BBB 23!

Na web, rolam boatos de que uma participante do reality teria mentido sobre estar solteira para "render" mais no jogo. Logo, os internautas especularam que poderia ser Key Alves (23) ou Amanda.

Alfinetando, a ex-sogra de Amanda, Josy Weiber, alimentou os rumores ao começar a postar fotos dela com o filho, o ortopedista Felipe Weiber, que teria ficado com ciúmes após a aproximação da médica de sua dupla no confinamento, Antonio 'Cara de Sapato' Jr. No entanto, em conversa com brothers na casa mais vigiada do Brasil, na quarta-feira, 18, Amanda comentou sobre o fim do relacionamento e disse que descobriu traições pela internet poucos dias antes de entrar no programa.

