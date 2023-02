BBB 23: Cara de Sapato elogia Daniel Alves sem saber de prisão: “Brabo”

Confinado no BBB 23, Cara de Sapato rasgou elogios para Daniel Alves, sem saber que o jogador foi acusado de assédio sexual

Na manhã desta sexta-feira, 17, Antônio Cara de Sapato (32) gerou polêmica sem saber. Em uma conversa com Gustavo (28), o lutador rasgou elogios para Daniel Alves (39). O que o atleta não sabe é que o jogador de futebol está preso desde o dia 20 de janeiro, quando Sapato já estava confinado no BBB 23.

Na conversa, Cara de Sapato opinava sobre alguns famosos que conhece e na vez do jogador de futebol, o lutador não poupou elogios: "Daniel Alves é brabo demais. Gente boa, véi. Muito. Humildaço”, disse para Gustavo.

Daniel Alves foi preso em Barcelona, na Espanha, sem direito à fiança, após ser alvo de uma acusação de assédio sexual no final de dezembro. O jogador espera a decisão do juiz para saber o que acontecerá com ele a partir de agora.

O vídeo da fala de Sapato viralizou e alguns fãs do reality opinaram sobre a declaração polêmica: “Vai ter uma decepção enorme quando sair, mas será que ele vai perdoar?”, disse um espectador no Twitter. Outro comentou a repercussão do vídeo: “Eles não sabem dos acontecimentos.. não vamos jogar sujo”. Já um terceiro argumentou que Sapato poderia saber: “A acusação saiu em dezembro, não estavam confinados”, protestou.

antônio elogiando daniel alves pic.twitter.com/NY1UiTN1Sg — johnny (@crfmagnus) February 17, 2023

Após fala de Cara de Sapato, Amanda esmaga chances de fazer casal

Na última quinta-feira, 16, Amanda (31) deixou os fãs de ‘DocShoe’, o nome dado ao seu relacionamento com Cara de Sapato, bastante frustrados. Durante seu raio-X, a médica contou sobre o amor "fraterno" que sente pelo lutador, afastando as chances de um romance tão aguardado pelos espectadores do reality fora da casa mais vigiaida do Brasil

No vídeo diário, Amandinha conversou com os fãs e família e afirmou que acha que os brothers têm inveja da relação que ela tem com o lutador: "O Sapato é meu irmãozão aqui no jogo… Sou muito grata por ter essa amizade aqui no jogo, a gente dá muita força um pro outro, um carinho de irmão mesmo", disse.