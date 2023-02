BBB 23: Após fala de Cara de Sapato, Amanda esmaga chances de fazer casal

Apesar dos fãs quererem Amanda e Cara de Sapato juntos, sister disse que eles são irmãos no BBB 23

Dia triste para os fãs de Amanda e Cara de Sapato! A sister falou em seu raio-x, nesta quinta-feira, 16, sobre o amor "fraterno" que sente pelo lutador, afastando chances de romance.

Durante a manhã, Amandinha conversou com os fãs e família e afirmou que acha que os brothers tem inveja da relação que ela tem com o lutador."Eu sei que muita gente fala de mim e do Sapato aqui, mas também sei que é dor de cotovelo. Todo mundo queria ter um amigo assim", disse a médica.

Ela reafirmou que os dois não se vêem de modo romântico."O Sapato é meu irmãozão aqui no jogo… Sou muito grata por ter essa amizade aqui no jogo, a gente dá muita força um pro outro, um carinho de irmão mesmo", disse.

Prova do líder

No final do depoimento, ela mudou de assunto e falou sobre a prova do líder: "Hoje tem prova do líder, e a estratégia é ganhar pra tentar fugir do paredão porque aparentemente eu vou entrar nessa de novo e não to querendo isso", disse.