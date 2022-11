BBB 23: Cantor sertanejo é cotado para o camarote, diz colunista

Cantor sertanejo que tem um filho de 1 ano é cotado para o BBB 23 e já teria fechado o contrato. Saiba mais!

O elenco do Big Brother Brasil 23 já está começando a ser fechado nos bastidores da TV Globo. Ainda sem confirmações oficiais da emissora carioca, as especulações circulam pela internet. Tanto que, nesta terça-feira, 29, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou um nome de famoso que pode integrar o elenco do camarote do BBB 23.

De acordo com o colunista, o cantor sertanejo Lucas Lucco já fechou o contrato com a Globo para participar do reality show.

Vale lembrar que Lucas Lucco está solteiro após o fim do casamento com Lorena Carvalho. Ele também é pai de Luca, de um ano. Além da carreira de sucesso na música, ele é empresário e ator, sendo que já atuou em Malhação e também gravou um filme com a atriz Carla Diaz.

Por enquanto, o nome dele não foi confirmado oficialmente ou negado. A produção do BBB tem a tradição de apenas confirmar a lista de participantes poucos dias antes da estreia da nova temporada.

Com previsão de estreia no dia 16 de janeiro, o programa volta com apresentação de Tadeu Schmidt e promete muitas surpresas, mas irá manter as competições clássicas como Prova do Líder, Anjo, Bate-Volta e Resistência.

No início deste mês, a Rede Globo revelou que o prêmio final da competição poderá sofrer mudanças durante o programa, podendo garantir ao vencedor uma quantia maior que o R$ 1,5 milhão oferecido há 12 anos.

