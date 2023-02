BBB 23: Bruno se desespera com a possibilidade de eliminação dupla

Bruno disputa a preferência do público para seguir no jogo ao lado de Amanda, MC Guimê e Paula

O paredão está mexendo com os ânimos dos participantes do BBB 23! Na tarde desta segunda-feira, 13, Bruno se desesperou por estar na berlinda do reality show, e precisou ser acalmado pelos colegas de confinamento.

O atendente de Farmácia estava dormindo no sofá da casa, e ao acordar meio desnorteado, foi para a cozinha e falou sobre a possibilidade de ter eliminação dupla.

Ele olhou para Bruna Griphao e falou para a sister sobre suas suspeitas. "Vão sair dois da gente", disparou ele, bastante desesperado. A atriz e os outros participantes que estava na cozinha tentaram tranquilizar o colega.

Depois, todos foram para sala e Bruno começou a elogiar os integrantes do Quarto Deserto. Amanda, que também está no paredão, também demonstrou seu carinho pelo amigo. "Você é uma estrela, cara. Não tem por onde você passe que não fique brilhando", afirmou ela.

Vale lembrar que Bruno está no paredão ao lado de MC Guimê, Amanda e Paula. Os quatro disputam a preferência do público para seguirem no jogo. A eliminação acontecerá nesta terça-feira, 14.

Bruno ataca Gabriel Santana sem consentimento

Na manhã deste último sábado, 11, a produção precisou tomar uma atitude e intervir no BBB 23. Visivelmente alterado, Bruno Gaga partiu para cima de Gabriel Santana e tentou beijar o ator sem o seu consentimento.

A situação constrangedora aconteceu na sala da casa. Enquanto se livrava das investidas do rapaz, o ator tentou pedir que ele parasse com educação. "Vamos com calma, Gaga", dizia ele visivelmente constrangido pela situação. O atendente de farmácia seguiu agarrado ao pescoço do ator que repetiu que não estava gostando. Ao notar que a situação poderia fugir de controle, a produção interviu e exibiu um aviso de atenção nos televisores.

