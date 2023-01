BBB 23: Bruno e Fred Nicácio trocam alfinetadas durante o Jogo da Discórdia

Bruno Nogueira chama Fred Nicácio para levar tortada no Jogo da Discórdia e os dois discutem ao vivo no BBB 23

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 30, no BBB 22, Bruno Nogueira e Fred Nicácio trocaram alfinetadas durante uma discussão. O atendente de farmácia chamou o médico para levar a tortada no rosto durante a dinâmica e explicou o motivo de sua decisão.

“Eu voto nele porque, mesmo ele voltando, a gente não teve tempo para mais afinidade, não teve troca de olhares. Eu gosto muito de conversar olho no olho, mas você é muito disperso comigo. A gente não tem troca de conversa, a conexão não bateu. De todos aqui que eu não tenho afinidade, essa conversa, diálgoo, é o Fred”, disse ele.

Por sua vez, o médico rebateu: “Eu acho que, a partir do momento que você me dá esse feedback, e eu lhe dou outro: é uma pena! Eu falei a mesma coisa e vou repetir, é uma pena que você não tem se conectado comigo porque eu estou aberto para tantos outros aqui. Acho estranho porque eu geralmente sou uma pessoa muito receptiva e com você não foi diferente, mas eu acho que essa implicância é uma coisa mais pessoal. Já passou do game, pra você falar que a gente não troca é muito irreal”.

Então, Bruno respondeu: “Se eu não quisesse falarcom você, não teria te chamado para dialogar. Você superentendeu, você não mudou, você não olha no meu olho. Não conversa comigo, você sempre passa direto”.

Logo depois, Fred Nicácio teve a chance de escolher o seu alvo e chamou Bruno Nogueira. “Quando eu voltei do paredão falso, eu voltei com algumas informações de poder observar toda a casa. Meu grupo e quem não era do meu grupo. É muito nítido ver como o comportamento do Bruno é ácido e azedo. Como o Bruno faz comentário sobre as pessoas e depois vai rir, acha que vai ficar encoberto”, afirmou.

Bruno pediu um exemplo e Fred negou. “Eu prefiro que você fique na dúvida”, afirmou. E o atendente insistiu: “Minha conexão não bateu, de verdade. Não sinto verdade em você. Por que você não dáum exemplo agora do que eu disse?”. E o médico afirmou: “Não quero!”.