BBB 23: Bruna Griphao revela flerte de Jason Derulo e choca web com reação

Clima de romance internacional? Parece que não! Na última terça-feira, 17, Bruna Griphao (23) animou a casa ao confidenciar aos brothers as mensagens que recebe em seu Instagram. Entre elas, a atriz mostrou que tem admiradores no mundo todo e um deles é bastante famoso: o cantor americano Jason Derulo (33), que enviou uma cantada para a loira pela rede social.

Mas a reação de Bruna chocou os espectadores! Na conversa, a atriz que interpretou a PrincesaLeopoldina na novela Nos tempos do Imperador da Tv Globo, contou que o cantor elogiou o seu tanquinho: "A única pessoa que me mandou direct na vida que eu me senti foi o Jason Derulo. Ele falou do meu abdômen”, e complementou com a resposta do flerte: “E eu ignorei, tá?”, disse a loira.

Com a informação de que o cantor, que está por trás de hits que bombaram no Brasil, como Talk Dirty e Wiggle, teria ficado no vácuo, os admiradores da sister foram à loucura e fizeram questão de mostrar a indignação em comentários no Twitter: “Eu não ignoraria nunca”, disse um fã, “O cara só queria saber os treinos que ela faz”, brincou outro, “Lenda Internacional”, disse mais um, se referindo ao gelo da atriz.

Bruna Griphao exibe tanquinho em banho no BBB

Jason Derulo não foi o único a notar o abdômen sarado da atriz! Na última terça-feira, 17, Bruna Griphão chamou atenção ao tomar banho de biquíni e exibir o tanquinho no reality. As imagens foram republicadas pela própria assessoria de Bruna, que fez questão de exaltar o shape da loira: “Olhem a barriguinha da gata! Como pode ser tão gata!”, escreveu a equipe na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e não pouparam elogios para Griphao: “Meu deus dá pra lavar roupa nesse tanquinho”, brincaram. Surgiram também dúvidas sobre possíveis procedimentos estéticos como a Lipo Lad, mas antes mesmo de Bruna entrar na casa, seu personal, Ricardo Lapa, fez questão de exaltar que a loira tem foco e malha duas vezes por dia.