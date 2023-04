BBB 23: Bruna Griphao fala para Larissa, que está no paredão: ''Vai ficar comigo até a final''

Na reta final do BBB 23, Larissa revela medo do paredão com Ricardo e ganha apoio da aliada no jogo, Bruna Griphao

Na noite de quarta-feira, 19, os brothers que chegaram na reta final do Big Brother Brasil 23 curtiram a festa na casa e, claro, aproveitaram para falar sobre o jogo.

Na disputa com Ricardo Alface (31) no décimo sétimo paredão do reality show comandado por Tadeu Schmidt (48), Larissa (24) afirmou que não quer deixar o programa nesta quinta-feira, 19, e ressaltou que falta muito pouco para a grande final do BBB 23, que termina no próximo dia 25 de abril.

"Mesmo que eu saia amanhã, eu vou ver vocês muito rápido. Não vai dar tempo de vocês me esquecerem", desabafou a sister.

Bruna, então, tranquilizou a aliada no confinamento e disse, esperançosa: “Você vai ficar comigo até a final, e eu também estou na Final, e nós duas estamos juntas. Se tudo der certo”.

Em conversa com Aline Wirley, Ricardo Alface desabafou sobre seu sentimento ao enfrentar o paredão com Larissa. "Dói", ressaltou ele. "Mas por que que dói? O que que dói? Se você quiser falar, claro", questionou a cantora.

"A Lari saiu porque o Brasil tirou. A Lari voltou porque o Brasil colocou. E eu estou no Paredão com a Lari, só eu e ela. Eu posso sair para uma pessoa que já saiu do programa. A Lari ainda pode ganhar o Big Brother sendo que já saiu do programa", respondeu.

BBB 23: Sensitiva prevê eliminação forjada no paredão

Parece que a coisa não está nada fácil para o Big Brother Brasil 23! Novamente, Bianca Sensitiva revela que previu que o reality show de confinamento da Rede Globo estaria sendo manipulado pela produção. Em uma entrevista ao Splash, a sensitiva contou que o próximo paredão também terá um eliminado forjado.

“A espiritualidade mostra que os caminhos foram abertos para Larissa. Ela teve uma grande oportunidade de ancorar e até mesmo sair vitoriosa desse jogo. Mas, por algumas situações manipuladas que estão por trás desse jogo, eu vejo Alface continuando, seguindo em frente, conquistando e disputando esse final. Porém, já cito: uma final manipulada", revelou a sensitiva.