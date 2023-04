BBB 23: No paredão com Larissa, Ricardo dispara: ''Posso sair para uma pessoa que já saiu''

Em conversa Aline Wirley, Ricardo Alface desabafa caso perdesse no paredão para Larissa no BBB 23

Em conversa com Aline Wirley (41) na cozinha da Xepa na casa do BBB 23, Ricardo Alface (31) comentou sobre a possibilidade de perder o paredão para Larissa (24).

O biomédico desabafou sobre seu sentimento no Ricardo 17º Paredão do programa. "Dói", ressaltou ele. "Mas por que que dói? O que que dói? Se você quiser falar, claro", questionou a cantora.

"A Lari saiu porque o Brasil tirou. A Lari voltou porque o Brasil colocou. E eu estou no Paredão com a Lari, só eu e ela. Eu posso sair para um pessoa que já saiu do programa. A Lari ainda pode ganhar o Big Brother sendo que já saiu do programa...", respondeu o brother. A sister o interrompe e completou: "Mas isso não tira dela a jogadora incrível que ela é, e a história dela aqui dentro".

"Não, não tira. O Brasil escolheu tirar, o Brasil escolheu colocar. Estou falando do meu sentimento tipo putz. Eu vi todos os tipos de jogadores sair e, sinceridade, a minha visão é que todo mundo saiu pelo motivo da Lari esclarecer tudo para todo mundo. E, principalmente, para vocês. Ela movimentou muito o jogo, muito. Deram a receita para ela, ela veio e conseguiu aplicar. Fez o que o Brasil quis...", destacou o brother.

"Ela uniu as meninas e fez o que o Brasil quis, isso aí é inegável. Só que você sente que podia estar no Top 3. Se os dois não voltam, a gente podia estar no TOP 3, ou TOP 4. E sentir que pode sair por uma pessoa que já saiu do programa, te dá uma... Não sei o que poderia mais ter feito. Te dá um desespero", completou Alface.

BBB 23: Larissa e Ricardo Alface disputam o 17º paredão

A noite de terça-feira, 18, foi agitada na casa do BBB 23, da Globo. Após a eliminação de Domitila Barros e a vitória de Bruna Griphao na prova do líder, os participantes formaram o 17º paredão da temporada, que é disputado por Larissa e Ricardo.

Ao vivo, a líder Bruna Griphao indicou Ricardo Alface direto para o paredão. “Não tem muito mistério, hoje eu vou mandar o Facinho. Ele não joga com a gente. Hoje eu só tenho essa opção e vai ser o Facinho”, afirmou ela. Então, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Larissa. Assim, ela e Ricardo disputam o paredão duplo.