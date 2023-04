BBB23: Sensitiva prevê eliminação forjada no Paredão: ‘Manipulada’

Bianca Sensitiva revela que vê próxima eliminação do BBB23 feita de maneira forjada, tal como o grande vencedor

Parece que a coisa não está nada fácil para o Big Brother Brasil 23! Novamente, Bianca Sensitiva revela que previu que o reality show de confinamento da Rede Globo estaria sendo manipulado pela produção. Em uma entrevista ao Splash, a sensitiva contou que o próximo Paredão também terá um eliminado forjado.

“A espiritualidade mostra que os caminhos foram abertos para Larissa. Ela teve uma grande oportunidade de ancorar e até mesmo sair vitoriosa desse jogo. Mas, por algumas situações manipuladas que estão por trás desse jogo, eu vejo Alface continuando, seguindo em frente, conquistando e disputando esse final. Porém já cito: uma final manipulada”, revelou a sensitiva.

Indo mais além, Bianca ainda conta que até mesmo o grande vencedor do prêmio, segundo ela, será manipulado, para que a atriz Bruna Griphao leve o valor milionário para casa. “A vitória vem toda em cima da atriz Bruna Griphao. Essa é a previsão que eu quero deixar aqui registrada para vocês”, contou. Vale lembrar que não é a primeira vez que Bianca fala sobre uma possível tendência de Bruna ganhar o BBB 23. No começo desta semana, ela falou sobre a possibilidade

Ricardo fala sobre Paredão Duplo: “Mereço chegar”

O biomédico Ricardo disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com a educadora física Larissa no primeiro paredão duplo do BBB23. Mas nesta quarta-feira, 19, o brother surgiu bastante tranquilo e afastou a possibilidade de uma eliminação ao avaliar sua trajetória no reality durante seu Raio-X.

"Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality.

“Sinto que mereço chegar. Muitas pessoas no Brasil sabem o meu valor. É assim que eu me vejo como jogador", Ricardo continuou e defendeu a sua estadia na casa. O sergipano também mostra que não está preocupado com a disputa: "A única coisa que eu tenho aqui é minha autoconfiança e ela não vai ser abalada”, disparou.