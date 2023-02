BBB 23: Bruna Griphao é a nova líder e MC Guimê é o novo anjo

Bruna Griphao conquista a liderança e MC Guimê se torna o novo anjo em Superprova neste domingo, 26

A atriz Bruna Griphao é a nova líder do BBB 23, da Globo. Ela foi a campeã da Superprova Líder e Anjo que aconteceu na tarde deste domingo, 26. Enquanto isso, MC Guimê conseguiu o posto de Anjo da semana ao ficar em segundo lugar na prova.

Na Superprova, os participantes tiveram que encontrar cards que estavam escondidos em caixas espalhadas no campo de provas. Eles precisavam abrir o menor número de caixas e no menor tempo para ser o campeão. Bruna conseguiu abrir apenas 10 caixas – das 15 disponíveis – para encontrar os 4 cards. Por sua vez, MC Guimê e Fred abriram 11 caixas e empataram em segundo lugar, mas Guimê fez no menor tempo e conquistou o Anjo.

Ao escolher o seu grupo VIP, Bruna deu as pulseiras para Larissa, Fred, MC Guimê e Cara de Sapato. Vale ainda destacar que Cezar Black foi desclassificado da Superprova por ter apertado o botão sem terminar a prova. Assim, ele ficará fora da próxima prova do líder.

Como o Anjo da semana, MC Guimê escolheu uma pessoa para o Castigo do Monstro, que, nesta semana, é ser indicado ao paredão. Ele decidiu indicar Key Alves para a berlinda e disse: “Eu acredito que quando alguém vota em mim, me dá o direito de votar nela de volta”.

Cara de Sapato cai no choro durante Superprova

O lutador Antonio Cara de Sapatochorou na tarde deste domingo, 26, na casa do BBB 23, da Globo. Ele caiu no choro ao ficar sozinho no quarto deserto do reality show depois de ser excluído da Superprova Líder e Anjo.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou que ele seria o único participante a não participar da competição porque já está no paredão. Ele foi emparedado na noite do último sábado, 25, por Sarah Aline, que atendeu ao Big Fone e decidiu indicá-lo.

“A prova vai ser disputada individualmente. Um por vez. Desta vez, não temos exceção na nossa dinâmica. O Sapato, que já está emparedado, não participa da prova. Os outros todos podem pegar os coletes na despensa”, informou o comunicador.