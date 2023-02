BBB 23: Cara de Sapato tem crise de choro no quarto. Saiba o motivo!

Cara de Sapato não consegue segurar a emoção após o início da Superprova Líder e Anjo do BBB 23 e cai no choro

O lutador Antonio Cara de Sapato chorou na tarde deste domingo, 26, na casa do BBB 23, da Globo. Ele caiu no choro ao ficar sozinho no quarto deserto do reality show ao ser excluído da Superprova Líder e Anjo.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou que ele seria o único participante a não participar da competição porque já está no paredão. Ele foi emparedado na noite do último sábado, 25, por Sarah Aline, que atendeu ao Big Fone e decidiu indicá-lo.

“A prova vai ser disputada individualmente. Um por vez. Desta vez, não temos exceção na nossa dinâmica. O Sapato, que já está emparedado, não participa da prova. Os outros todos podem pegar os coletes na despensa”, informou o comunicador.

Quando todos os brothers foram se arrumar para a prova, Cara de Sapato foi para o quarto e chorou.

Vale lembrar que a Superprova do Líder e Anjo definirá quem é o novo líder da temporada, que é quem ficar em primeiro lugar na disputa, e também o Anjo, que é o segundo colocado e ganhará a imunidade para si.

Saiba como foi o Big Fone de sábado no BBB 23

Na noite deste sábado, 25, o Big Fone voltou a tocar na casa do BBB 23, da Globo, e foi atendido por Sarah Aline. Logo após a eliminação de Gustavo, o telefone agitou os participantes e deu uma missão especial.

Sarah Aline foi a mais rápida na hora de correr para atender o telefone e recebeu uma mensagem com duas notícias. Ela descobriu que está imune e ainda teve a oportunidade de indicar um participante para o paredão. "Você está imune. E deve indicar imediatamente ao paredão. Comunique agora a sua decisão para todos", disse a voz misteriosa.

Assim que desligou o telefone, Sarah falou para todos o que deveria fazer e decidiu indicar Cara de Sapato para o paredão. "Sapato, eu não posso fazer outra coisa", declarou.