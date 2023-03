BBB 23: Bruna Griphao e Gabriel Santana revelam quem são suas prioridades no jogo

Bruna Griphao e Gabriel Santana revelaram quem são suas prioridades no BBB 23 e firmaram aliança no jogo

Na madrugada desta quarta-feira, 22, Bruna Griphao e Gabriel Santana conversaram sobre suas prioridades no BBB 23 após o resultado do Paredão, que eliminou Fred Desimpedidos.

No Quarto Deserto, Bruna conversou com Aline Wirley sobre seus próximos passos no jogo: “Agora vais ser um momento que as coisas vão começar a apertar. E aí vai ser um momento, eu estava conversando com o Gabriel isso, dele entender até onde vai a lealdade das pessoas que estão com ele e os afetos que ele tem”.

“Acho que no momento meu pódio é você [Aline] e o Gabriel. E a Amandinha já sente isso, sabe? Ela conversou comigo. Acho que em algum momento eu vou ter que fazer essa escolha”, revelou a atriz.

Em outro momento, Bruna e Gabriel conversaram sobre o mesmo assunto na varanda da casa mais vigiada do Brasil. “Essa nova palavra vai ser o título e lealdade vai ser o subtítulo. Aliança. Acho que existem alianças que foram firmadas antes por questão de lealdade”, começou dizendo o ator.

“E aí hoje, existem novas alianças formadas por afetos. E é muito difícil conseguir entender o que é prioridade”, ainda refletiu Gabriel.

O artista então começou a falar sobre seu pódio: “Uma coisa que você [Bruna] tem dito muito aqui, tem me feito pensar muito, é a questão de tomar decisões que doam menos. Estava conversnado com a Sarinha e tipo, hoje em dia, meu pódio está muito flexível”

“Hoje de fato, você é uma das minhas prioridades. A Sarah, a Márvvila e tipo.. eu voto em pessoas do meu quarto...”, revelou Gabriel para Bruna querendo dizer que votaria em pessoas do seu quarto antes de ir na atriz.

Desabafo!

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Tina confrontou Cristian em relação às atitudes que o brother tinha quando ainda estava no jogo.

"Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'”, relembrou a sister.