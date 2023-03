BBB 23: Bruna Griphao critica Domitila após indicá-la ao paredão: ''Ela que criou isso''

Atriz Bruna Griphao indica Domitila Barros mais uma vez para o paredão e reclama de atitudes da sister na casa do BBB 23

Mais um paredão formado na casa do BBB 23! Desta vez, Domitila Barros (38), Fred Desimpedidos (33) e Gabriel Santana (23) disputam a décima berlinda e a preferência do público para permanecer no programa.

Após ser indicada pela líder Bruna Griphao (24), Domitila deu uma alfinetada na sister em seu discurso de defesa. "Nove semanas, sete paredões, é difícil acreditar que não é perseguição se desde a primeira semana eu tenho sido vetada ou votada", disparou a Miss Alemanha. "Mas eu vim aqui para agradar o Brasil, não para agradar a Bruna", disse ainda.

Depois do programa ao vivo, Bruna reclamou da sister para Marvvila: "Por isso que é sempre a minha opção. Foi uma pessoa que me tratou muito mal... desde o primeiro veto... Ela que criou isso. E eu estava numa boa. E ela soltou várias, engoli..."

Em seguida, Bruna falou: "Se fosse o contrário, queria ver como ela ia sentir". "Ela é muito sem noção", disparou ainda. Momentos depois, ela voltou a falar de Domitila em papo com Marvvila e Gabriel Santana no Quarto Deserto.

BBB 23: Tadeu Schmidt anuncia repescagem com ex-participantes!

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma novidade no BBB 23 na noite de domingo, 19: vai ter repescagem! O comunicador revelou que a produção confinou novamente os ex-BBBs desta temporada para que eles disputem uma votação do público para ter a chance de voltar para a competição.

Dois ex-BBBs vão ter a chance de retornar para o reality show e entrar novamente na disputa pelo título de campeão da temporada. A votação será aberta na terça-feira, 21, e a decisão será revelada na quinta-feira, 23.

A Globo criou uma Casa do Reencontro, onde confinou os participantes que foram eliminados nos paredões, sendo Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Eles e o participante eliminado nesta semna vão disputar o voto do público.

