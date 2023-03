BBB 23: Bruna detona reação de sister após indicá-la ao paredão

Líder da semana, Bruna Griphao se revolta com reação após mandar Domitila para berlinda no BBB 23: "Não é perseguição"

Bruna Griphao (24) ganhou a liderança desta semana no BBB 23 e por isso, teve a oportunidade de indicar Domitila (38) ao paredão. Na manhã desta segunda-feira, 20, a atriz usou seu Raio-X para abrir o jogo sobre sua escolha e reclamou dos atritos com a ativista, incluindo a reação dela depois que foi parar na berlinda.

"Ontem foi formação de Paredão. Acho que, no final das contas, saiu como a gente achava que ia sair. Eu até comentei no quarto que eu sabia que, quando indicasse a Domitila, sabia que ela ia me tratar mal pra caramba, porque normalmente é o que ela faz”, Bruna iniciou o desabafo detonando a sister.

Em seguida, a loira justificou o voto: “E, pelos motivos desde o primeiro veto, ela só é uma opção de voto para mim também. Realmente falei a verdade no meu discurso. Não é perseguição, é só que não tem como ser incoerente com o que a gente sente aqui dentro, infelizmente”, Bruna comentou sobre a acusação de perseguir a sister.

“E é uma sensação muito chata. Eu realmente estava vendo coisas muito positivas nela, mas... enfim. Não tem o que fazer. São essas reações que geram as minhas reações. E é isso”, a sister concluiu, dando a entender que entende a revolta de Domitila com a indicação. Por fim, Bruna fez um apelo ao público: “Por favor, deixem o Fred ficar”, pediu.

Raio-X da Bru | 20/03



Bru relatou sobre a indicação dela na Domi e pontuou que não é perseguição, é por não ter como ser incoerente com o que sente. Ela também disse que é uma situação chata, pois, ela vê coisas positivas nela.



Vídeo: Reprodução/Globoplay#TeamGriphao#BBB23pic.twitter.com/MxTD6WXX2J — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 20, 2023

Bruna Griphao critica Domitila após indicá-la ao paredão: ''Ela que criou isso''

Após a indicação do paredão, a casa mais vigiada do Brasil viveu momentos de tensão durante a madrugada desta segunda-feira, 20. Domitila, que foi parar na berlinda como uma escolha da líder da semana, Bruna, detonou a atitude e acusou a loira de perseguí-la no reality.

“Nove semanas, sete paredões, é difícil acreditar que não é perseguição se desde a primeira semana eu tenho sido vetada ou votada", disparou a Miss Alemanha. "Mas eu vim aqui para agradar o Brasil, não para agradar a Bruna", disse ainda no ao vivo. Em seguida, a loira desabafou com Marvvila sobre o ataque e detonou Domitila.