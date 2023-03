BBB 23: Bruna desabafa sobre atitude de aliado: 'Versão do Fred horrível'

Bruna Griphao revela que ficou surpresa com reação de Fred no Jogo da Discórdia no BBB 23 e dispara: 'Horrível'

A atriz Bruna Griphao desabafou com MC Guimê sobre a atitude de Fred no Jogo da Discórdia do BBB 23, da Globo, na noite de segunda-feira, 6. Ela contou que ficou surpresa com o compartamento do aliado no jogo, já que ele se envolveu em uma briga generalizada na casa ao discutir com Sarah Aline e Ricardo.

Na área da piscina, MC Guimê contou: “Não posso ser parcial. Não posso falar que o Fred também não foi agressivo com as palavras”. Então, Bruna concordou: “Foi uma versão do Fred horrível”.

Então, o cantor falou sobre um trecho da briga. “Ele tem que tomar cuidado, porque quando ele fala: 'a Tina saiu por causa de você', isso é muito pesado. Só o Brasil sabe”, declarou.

Tadeu Schmidt interrompe briga de Fred e Sarah Aline

Durante o Jogo da Discórdia no BBB 23, Fred e Sarah Aline discutiram ao vivo. Ela relembrou a indicação dele ao paredão, já que ele a mandou para a berlinda para proteger Marvvila.“Um dos principais motivos é que você me potencializou pra caramba na academia e depois disso que fez absolutamente tudo para não nos colocar no paredão. É para você fugir, pipocar. Sendo que eu estou no paredão. Você expôs a Marvvila que era uma pessoa que você mais queria proteger”, disse ela.

Então, Fred se defendeu. “Fui extremamente sincero com você. Falei que ia te defender no raio-x. Eu nunca vou deixar de gostar de vocês. Olha o que eles acabaram de fazer com a Marvvila, olha com quem vocês estão se unindo”, afirmou ele. No entanto, eles extrapolaram o tempo limitado para a Discórdia e continuaram gritando. Então, Tadeu Schmidt precisou falar mais alto para interromper a briga. “Sarah e Fred, deu o tempo de vocês. Fred e Sarah, acabou!”, declarou.