BBB 23: Discussão de Fred e Sarah acaba com bronca de Tadeu Schmidt

Fred e Sarah discutem ao vivo no Jogo da Discórdia e Tadeu Schmidt interrompe a briga com uma bronca no BBB 23: 'Acabou!'

O apresentador Tadeu Schmidt precisou ser rígido durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, na casa do BBB 23, da Globo. Isso porque a discussão entre Fred e Sarah Aline saiu do controle e ele precisou interromper a discussão ao vivo.

Na dinâmica desta semana, os brothers foram divididos em grupos com seus pódios e precisaram escolher a pessoa mais fraca do pódio rival. Na vez do grupo de Sarah Aline, formado por ela, Gabriel Santana e Marvvila, ela apontou Fred como o participante mais fraco do pódio rival.

Sarah relembrou a indicação dele ao paredão, já que ele a mandou para a berlinda para proteger Marvvila.“Um dos principais motivos é que você me potencializou pra caramba na academia e depois disso que fez absolutamente tudo para não nos colocar no paredão. É para você fugir, pipocar. Sendo que eu estou no paredão. Você expôs a Marvvila que era uma pessoa que você mais queria proteger”, disse ela.

Então, Fred se defendeu. “Fui extremamente sincero com você. Falei que ia te defender no raio-x. Eu nunca vou deixar de gostar de vocês. Olha o que eles acabaram de fazer com a Marvvila, olha com quem vocês estão se unindo”, afirmou ele. Porém, a discussão não acabou por aí. Fred e Sarah continuaram discutindo sobre a indicação ao paredão e o clima esquentou. Porém, o tempo era limitado e o apresentador Tadeu Schmidt precisou agir.

O comunicador interrompeu a discussão entre Sarah e Fred com uma fala mais rígida. “Sarah e Fred, deu o tempo de vocês. Fred e Sarah, acabou!”, declarou.