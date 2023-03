BBB 23: Brothers acreditam que Key Alves está no Quarto Branco

Os brothers especularam sobre a possibilidade de Key Alves ter ido para o Quarto Branco com Domitila Barros

Alguns brothers se reuniram na área externa do BBB 23 para conversar sobre os últimos acontecimentos do jogo.

Durante ao bate-papo, MC Guimê disse para os colegas de confinamento que Key Alves pode estar no Quarto Branco. A sister, vale lembrar, foi a oitava eliminada do reality show.

Ricardo concordou com o cantor, e afirmou que Domitila Barros não foi eliminada do programa após perder a disputa para Fred, já que suas malas seguem no Quarto Fundo do mar. "Pode ter saído de lá o negócio [Queridômetro] dela, porque ela não está na casa, entendeu? Mas ela não está aqui", disse ele.

Guimê acredita que Domitila não está sozinha no Quarto Branco, por isso, acha que Key está com ela. O biomédico também acha que as duas estão juntas. "Isso, aí vai com a Key, pra estar entre as duas quem sai e quem entra. Por isso que é o gravíssimo", acrescentou ele, se referindo à punição de quem deixasse primeiro a dinâmica do Quarto Branco.

As especulações sobre uma possível eliminação de Domitila surgiu após a sister não retornar para casa após perder o duelo para Fred. Ricardo e MC Guimê notaram que a foto da Miss não está mais nas opções do Queridômetro, como se tivesse saído do programa, e ficaram intrigados. A ativista social, aliás, retorna para o confinamento durante o programa desta quinta-feira, 9.

