BBB23: Brothers estranham demora de Domitila e acham que sister foi eliminada

Brothers começam a acreditar que Domitila teria sido eliminada após demora da sister para voltar para casa

A Miss Alemanha Domitila Barros ainda não voltou para a casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23, e isso está deixando alguns brothers intrigados. Ainda dentro do Quarto Branco, após perder a disputa contra o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, a sister continua isolada por um tempo nesta quinta-feira, 9.

O fato de que Fred chegou sozinho ao retornar para a casa, deixou os brothers confinados estranhando, acreditando em uma possível eliminação. Domitila está no Quarto Branco ainda sem saber que será liberada para voltar ao confinamento, muito menos seus colegas.

Ricardo Alface e MC Guimê notaram que a foto da Miss não está mais nas opções do Queridômetro, como se tivesse saído do programa. “Tiraram o rosto dela do computador”, comentou o cantor de funk, enquanto conversava com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley. “Aí, f*deu”, completou o biomédico.

“Só está o relógio dela, tiraram o rosto. E no Queridômetro só tem do Black para a frente”, continuou a explicar o funkeiro. “Meu Deus, gente. Meu Deus”, respondeu Aline, preocupada. “E até agora, né? Será que ela foi eliminada?”, disse Guimê, teorizando o que estaria acontecendo. “Sumiu o rosto, tem 12 pessoas lá [no Queridômetro] e o Fred tá lá”, continuou, ao falar com a médica Amanda Meirelles. “Tem muito tempo. Se ela não tá aqui, gente… Não sei”, disse a ex-Rouge. “Se era uma prova de dois, não faz sentido ela estar lá até agora”, disse Guimê.

Guime e Alface discutem a possibilidade da Domitila ter sido eliminada #BBB23pic.twitter.com/TD2Yzz5nJK — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 9, 2023

Domitila lamenta ter perdido a dinâmica no Quarto Branco

Sozinha no Quarto Branco, Domitila chorou e desabafou sobre como está se sentindo após Fred ter saído como vencedor. "É isso aí Brasil. Nadei, nadei e morri na praia mais uma vez. A coisa que eu tinha mais medo aqui era o Quarto Branco. Vamos ver o que nos espera. É muito frustrante perder essa prova, nesse contexto. Mas eu dei o meu máximo. Eu não sei que horas são, mas acredito que eu fiquei muito tempo aqui dentro. No final, dei um cochilo e o negócio caiu da minha mão", contou.

E completou: "Ontem foi Dia das Mulheres e eu quero dizer: 'Força guerreira'. É sobre isso. Não é sobre cair, é sobre se levantar de novo. Chorei um pouquinho, mas botei as mãos nas minhas costas pra me lembrar que foi muito aguentar as conversas, o climão, ficar com os braços doendo. Mas a mente é o que dói mais. Enclausurada num carro, segurando um negócio, pressionando para não cair".