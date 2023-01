BBB 23: Boninho revela data da Casa de Vidro, mas apaga o vídeo

O que aconteceu?! Boninho revela a data de início da Casa de Vidro em vídeo no Instagram, mas apaga logo depois

O BBB 23 está prestes a começar! Nesta segunda-feira, 9, o diretor de TV Boninho revelou quando a Casa de Vidro vai começar. A Casa de Vidro deve ser aberta na terça-feira, 10, e foi montada no Via Parque Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. Porém, o anúncio foi apagado logo depois de publicado. Será que foi um erro?!

Boninho compartilhou o vídeo com a revelação sobre a Casa de Vidro em seu perfil pessoal no Instagram. O vídeo ficou no ar por cerca de 15 minutos e foi deletado. Por enquanto, ele não revelou o motivo de ter apagado o vídeo.

No vídeo, Boninho tinha contado que os fãs podem ir até o local para conhecer os participantes que disputam as tão desejadas vagas na casa do reality show da Globo. Ele ainda contou que a transmissão da Casa de Vidro será feita pelo Globoplay e pelo Pay-Per-View, e também terá flashes ao longo da programação da TV Globo.

O público deverá escolher dois participantes para se tornarem integrantes do BBB 23. “A dinâmica é super simples. Vamos ter que escolher um casal, uma dupla. É um gostinho do que está por vir”, disse ele em um vídeo nas redes sociais.

A estreia do BBB 23 está marcada para o dia 16 de janeiro e contará com os grupos Camarote e Pipoca, sob a apresentação de Tadeu Schmidt.