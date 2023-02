BBB 23: Boninho anuncia surpresa no reality e desmente rumor de intercâmbio de participantes

O diretor do BBB 23, Boninho anunciou uma surpresa na casa mais vigiada no Brasil e negou rumor sobre intercâmbio de participantes

Nesta quarta-feira, 8, Boninho causou comoção nas redes sociais ao anunciar uma surpresa para amanhã no BBB 23.

O diretor do reality show publicou um vídeo em seu Instagram dizendo: “Vamos balançar a casa? Amanhã tem surpresa para eles ao meio-dia”.

Nos comentários, o apresentador Tadeu Schmidt ainda atiçou a curiosidade dos espectadores dizendo: “É aquele...? É? Aquele?”.

Alguns fãs do reality fizeram suas apostas do que pode acontecer amanhã na casa. “Visita do Gil do Vigor?”, comentou uma seguidora. E outra fã tentou adivinhar: “Carnaval? Escola de Samba?”.

Boninho aproveitou para desmentir um rumor que vinha circulando nas redes sociais. Os boatos seriam de que haveria um intercâmbio de participantes do BBB 23 com o reality-show “La Casa dos Famosos”.

No dia 12 de janeiro, Boninho postou nas redes sociais um vídeo comentando sobre a estreia de “La Casa dos Famosos” e que poderia ocorrer uma dinâmica. “Estão começando La Casa dos Famosos nesta terça e a gente já vai fazer essa parceria BBB, vem uma celebridade de lá e a gente manda alguém daqui! Qual vai ser a dinâmica? Dá uma ideia aí”, escreveu Boninho na legenda do vídeo publicado na época.

Porém, o diretor do Big Brother Brasil negou esse intercâmbio quando alguns seguidores disseram que seria essa a surpresa de amanhã. “Vixe, será que é a menina nova do outro reality? Geral tá falando que ela vai passar uma semana no BBB 23”, comentou uma seguidora. E outro espectador escreveu: “Uma estrangeira vai entrar! Ela vai ficar uma semana na casa”. Para ambos os comentários, o marido de Ana Furtado escreveu: “Notícia fake”.

Saudade!

Ainda fora da casa do BBB, o marido da participante Aline Wirley, Igor Rickli, comentou sobre a saudade que está sentindo da amada.

Em suas redes sociais, o ator soltou a voz e gravou um vídeo cantando a música “All Of Me” de John Legend. Igor também disse: “Faz um mês que estamos longe. Sei que ela tá aqui do lado na Curicica mas parece que é em outro planeta. Força aí meu amor… que daqui nos damos conta!”.