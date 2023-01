BBB 23: Bianca Andrade fala da ida de Fred para o reality: 'Jogo virou'

Bianca Andrade apoia a ida de Fred para o BBB 23: 'Agora é a minha vez de retribuir'

A influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, comemorou a ida do seu ex-marido, Fred, ao BBB 23, da Globo. Ele foi anunciado como participante do reality show nesta quinta-feira, 12, e ela fez questão de postar um texto nas redes sociais para contar que vai apoiá-lo.

Os dois são pais de um menino, o Cris, e ela contou que vai acompanhar o reality show para ver o desempenho dele. "Parece que o jogo virou, não é mesmo? rs Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos", disse ela.

E completou: "E sim, o Bruno é minha familia. Sempre foi um dos meus melhores amigos desde que nos conhecemos, até que o universo nos uniu pós meu bbb para termos o maior presente de todos, o Cris (e que sorte a minha, Bruno é o melhor pai que eu já conheci). Hoje seguimos numa amizade e cumplicidade bonita de se ver, que até espanta uma parte da sociedade de tanto que a gente se apoia. Mesmo não sendo mais um casal. Nossa torcida aqui em casa pro papai do Gudugo é declarada".

Por fim, ela relembrou o apoio que recebeu dele quando foi a sua vez de participar do Big Brother. "Ah, e esse apoio também é um gesto de gratidão. Eu não esqueço do quanto esse cara me apoiou quando saí do BBB. No meio daquela loucura, além de ter acreditado em mim, ele me lembrava todos os dias o quanto eu era uma mulher forte e apaixonante (na época até casei menina kk), mas só eu sei o quanto esse apoio foi importante pra mim naquele momento. Agora, é a minha vez de retribuir. Por mim, pelo nosso filhote, por ele que é maneirin a beça", declarou.