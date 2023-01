BBB 23: Bianca Andrade abre o coração sobre relação com Fred: "Melhor caminho"

Além de abrir o coração, Bianca Andrade também comentou a participação do ex-marido no BBB 23

Bianca Andrade (28) conversou com os fãs e comentou sobre a relação com Fred (33) e a participação dele no BBB 23.

Dentro e fora da casa, o ex-casal vive trocando elogios e a influenciadora explicou como funciona o relacionamento após o término.

"O Fred sempre foi um cara ímpar! Fico feliz das pessoas estarem enxergando isso hoje. Ele merece", declarou ela.

Pais de Cris, Andrade desejou que pais separados consigam ter o mesmo carinho que eles. "Nos elogiamos porque existe respeito e amizade! É o melhor caminho. A torcida é pra ele até o final", disse.

Ela também usou as redes sociais para apoiar o ex-marido, que também ganhou uma longa declaração. Bianca brincou com a troca de papéis, já que ela participou da edição 20 do BBB.

"O Bruno é minha família. Sempre foi um dos meus melhores amigos desde que nos conhecemos, até que o universo nos uniu após meu BBB", escreveu.

A mamãe ainda relembrou da sua saída do reality, quando recebeu um grande apoio de Fred, que poucos meses depois, se tornaria seu namorado e pai do filho de seu filho.

“Eu não esqueço do quanto esse cara me apoiou quando saí do BBB. No meio daquela loucura, além de ter acreditado em mim, ele me lembrava todos os dias o quanto eu era uma mulher forte e apaixonante. Mas só eu sei o quanto esse apoio foi importante pra mim naquele momento. Agora, é a minha vez de retribuir”, concluiu Bianca.

BBB 23: Fred, ex de Bianca Andrade, já foi gandula e instrutor de informática para idosos

Paulistano, Fred já exerceu funções como vendedor de doces, passeador de cachorro, auxiliar administrativo, ator, repórter de rádio, gandula de tênis e instrutor de informática para idosos. Ainda jovem, aos 22 anos, ele também tentou carreira no futebol, mas percebeu que não conseguiria se profissionalizar e decidiu continuar no esporte por meio do jornalismo.