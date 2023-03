BBB 23: Arrependido? Fred confessa sentimentos para Dania: “Muitas dúvidas!”

Após ação controversa, Fred confessa sentimentos para Dania e público fica indignado; veja

Uma situação inusitada que rolou durante o BBB 23 rendeu críticas para Fred desimpedidos e Marvvila. É que os brothers invadiram a privacidade de Dania Mendez e reviraram a mala da mexicana atrás de alguma pista que pudesse esclarecer qual era sua identidade dentro da casa.

Mesmo após não encontrar nenhum indício sobre quem seria a mexicana, Fred não se convenceu e bateu de frente com Dania para saber qual era sua verdadeira nacionalidade. Durante um bate-papo com a sister na área externa da casa, Fred a questionou sobre uma tatuagem que ela possui em idioma estrangeiro.Fred disse pra Dania que tinha achado que ela era uma atriz.

Para o ex-marido de Bianca Andrade, a nova jogadora não passava de uma atriz brasileira, enviada pela produção para atrapalhar o jogo dos brothers dentro do reality. Segundo ele, esse foi o motivo pelo qual abriu a mala de Dania.

Sem hesitar, Fred abriu o jogo com Dania e confessou sua desconfiança com a sister: "Estava com muitas dúvidas a respeito de ti. Pensava que era uma atriz. E sua tatuagem 'permita-se', não lembro do traço, do hífen, no espanhol", revelou.

Nas redes sociais, a atitude do brother no jogo rendeu muitas críticas: "Conta também que você mexeu nas coisas dela", alfinetou uma. "Parece que ele nunca viu o BBB na vida, né? É super normal o intercâmbio e ele se achando o descobridor do mundo", reclamou outra. "Ele tava doido pra Dania dar um pouquinho de atenção pra ele gastar o espanhol", debochou uma terceira.

VEJA A CONFISSÃO DE FRED:

Fred hablando que achou que Dania fosse uma atriz por causa da tatuagem 👀 #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/ZpuBPBz9ok — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2023

Fred Desimpedidos debocha de momento que invadiu malas de Dania

Fred, do canal Desimpedidos, confessou realmente ter invadido a privacidade da nova integrante do reality, a influenciador mexicana Dania Mendez, ao mexer nas malas dela.

Durante conversava uma com a psicóloga Sarah Aline, o youtuber ainda debochou da situação, dizendo que esperava encontrar produtos brasileiros na mala da influenciadora. “Eu e a Marvvila mexemos no bagulho dela. Já chegou imagina lá e tem um Natura? Um Avon?”, ironizou Fred.