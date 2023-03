BBB 23: Após voltar do Quarto Branco, Fred fala sobre Domitila para sisters: ''Ela foi muito baixa''

Após Fred Desimpedidos ganhar duelo contra Domitila no Quarto Branco no BBB 23, brother chora ao contar sobre o momento com a sister

Após vencer o duelo contra Domitila Barros (38) e voltar do Quarto Branco, Fred Desimpedidos (33) conversou com Bruna Griphao (23) e Larissa (24) na cozinha da casa mais vigiada do Brasil.

O influenciador digital disse que a adversária foi muito "baixa" em alguns momentos. "Tenho que assimilar tudo que aconteceu lá, mas teve uma hora que ela foi muito baixa", falou ele. "O que ela falou?", questionou a atriz. "Depois eu falo", respondeu o brother.

"Mas, assim, desde quando ela, na ironia dela, foi por isso que você ganhou... A ironia dela de te indicar, de ontem me tratar daquele jeito", comentou Larissa. "Ela tem se revelado", disparou Bruna.

Em outro momento, o jornalista voltou a falar sobre o tempo que passou com a modelo no Quarto Branco. "Ela falou muita coisa má, foi baixa em vários momentos. Muito baixa", contou Fred.

"Dava pra ver a mudança dela desde ontem", analisou a professora de Educação Física. "Ela trouxe muita coisa má, mas extraiu muita coisa boa. Eu entendi muitas coisas do lado dela", declarou ainda o brother.

Já no Quarto do Líder, Fred contou mais sobre os momentos com Domitila para Larissa: "Teve barraco, gritaria, nesse nível. Só que também falei do Facinho, Sarah, Jogo da Discórdia. Pegamos nosso primeiro contato até o último, tá ligado? Passamos tudo a limpo! Teve uma frase dela que me marcou muito, que estava desabafando e chorando. Barraco, deu duas horas e eu tava chorando junto com ela, em cima das respostas que estava dando pra ela."

Depois, o influenciador recordou quando Domitila disse que Larissa poderia estar fora do reality e poderia ver as mensagens privadas em rede social. "Você tem noção que ela falou isso?", questionou ele. "Qual a certeza que ela tem que eu sairia do programa?", perguntou a sister. "Exato: 'Curtindo a vida, no direct dela e não estaria nem contigo'", analisou o brother.

"Primeiro te menosprezando, como se: 'Ela só contigo porque tá aqui dentro'. E segundo ela me botaria no Paredão e eu sairia", comentou a professora de Educação Física. "E ela tinha acabado me julgar porque falei para o Facinho que quer ver ele no Paredão. [....] Ela queria entrar na minha mente", afirmou Fred.

"O ódio dela eu retribui com amor. E ela: 'Fred, eu blefei com você. Eu nunca tive poder de fazer a Lari sair ou não'", continuou ele. "Ela se arrependeu de ter falado", avaliou a professora de Educação Física.

"Não ia ter gravado coisa nenhuma dela decidindo ou não. Ela ainda usou um fator externo, me menosprezou e te colocou como produto. Bizarro. 'Vai viver curtindo a vida no direct'", disparou ele. "Mas ela não é representatividade de mulher? Isso daí é ridículo", destacou a sister. "Eu falei: 'Domi é mentira que só vai voltar contra você'. Eu disse que isso só me deu mais força para continuar", finalizou Fred.

