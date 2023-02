BBB 23: Após ser questionado, Gustavo lista brothers que estão fortes no jogo

Gustavo e Gabriel Santana conversaram sobre o jogo, e o fazendeiro listou os participantes que estão fortes no jogo

Na tarde desta sexta-feira, 17, Gustavo conversou com Gabriel Santana na academia do BBB 23 sobre o jogo. Durante o bate-papo, o ator quis saber quem o fazendeiro acha que está bem no jogo.

Ao ouvir o questionamento do colega de confinamento, o brother listou alguns nomes, contudo, não quis se colocar entre os fortes do reality.

"Fredinho (Fred), (Cara de) Sapato, Key (Alves), a Sarinha (Sarah Aline)... Nessa ordem. Não vou falar de mim... Assim de primeira mão é isso", afirmou Gustavo.

E completou: "Acho que depois talvez Aline (Wirley), mais ou menos assim... Acho que quem está forte é a Marvvila. Forte lá fora, no meu ponto de vista", disse ele.

Assim que ouviu a lista do fazendeiro, Gabriel afirmou que para ele Cristian é forte no jogo. "Para mim, o mais forte é o Cris", disparou o ator. "Talvez... Se for na mesma linha de raciocínio da Paula... Se a Paula saiu, mas ela saiu mais por conta de VT", opinou Gustavo.

Marvvila diz que brother é 'traíra'

A cantora Marvvila conversou com Bruna Griphao na cozinha da Xepa do BBB 23 sobre Cristian. A cantora, que eliminou o brother da prova do líder após pegar um pergaminho com essa consequência quando deixou a disputa pela liderança, afirmou que não confia nele.

Durante a conversa, a atriz afirmou que gostaria de ver o colega de confinamento no paredão, pois teria uma resposta do público, já que ficou chateada após descobrir que ele se aproximou dela para colher informações. Após ouvir Griphao, Marvvila afirmou que Cristian foi traíra e que devia ser eliminado. "[...] Ele está completamente errado no jogo, foi vacilão, foi traíra, então merece sair", afirmou a cantora.

