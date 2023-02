BBB 23: Marvvila diz que brother é 'traíra' e afirma: "Merece sair"

A cantora Marvvila conversou com Bruna Griphao sobre atitudes de um brother e afirmou que ele deveria ser eliminado do BBB 23

Na tarde desta sexta-feira, 17, Marvvila conversou com Bruna Griphao na cozinha da Xepa do BBB 23 sobre Cristian. A cantora, que eliminou o brother da prova do líder após pegar um pergaminho com essa consequência quando deixou a disputa pela liderança, afirmou que não confia nele.

Durante a conversa, a atriz afirmou que gostaria de ver o colega de confinamento no paredão, pois teria uma resposta do público, já que ficou chateada após descobrir que ele se aproximou dela para colher informações.

"Acho que meu maior medo é algo que me ameaça ficar aqui. Eu quero que ele [Cristian] vá [para o Paredão] porque eu quero ter uma resposta do público, porque eu não concordo com o que ele fez. Mas ele não me ameaça em nada aqui", disse a loira.

Após ouvir Griphao, Marvvila afirmou que Cristian foi traíra e que devia ser eliminado. "Não é uma ameaça, mas a gente tem que ir em frente com o que a gente acredita. Tipo, não é questão de só ameaçar. Ele está completamente errado no jogo, foi vacilão, foi traíra, então merece sair", afirmou a cantora.

Bruna confessou que não saberia qual atitude tomar caso pegasse o pergaminho sorteado pela sister, mas ressaltou que seria importante ter Cristian no paredão do reality. "Mas isso que estou falando: eu quero que ele vá para eu ter a resposta do público, entendeu?", disse ela. "Enfim, com a resposta do público ou não, eu vou continuar achando a mesma coisa", completou a pagodeira.

