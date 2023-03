BBB 23: Após saída de Larissa, Bruna Griphao e Fred temem eliminação: ''Eu vou''

Após eliminação de aliada, Bruna Griphao e Fred comentam sobre possibilidade de saírem da casa também

Após a saída de Larissa do BBB 23 do paredão desta terça-feira, 14, os aliados da professora de Educação Física, Bruna Griphao e Fred, comentaram sobre serem os próximos a deixarem a casa mais vigiada do Brasil.

Na manhã desta quarta-feira, 15, ao tomarem café da manhã, eles brincaram sobre serem eliminados ao lembrarem que a amiga foi embora e não deixou as estalecas de herança.

"Lari, você podia ter me deixado suas estalecas, pelo menos. Se bem que semana que vem eu vou estar com a Ana Maria também", disse Bruna Griphao sobre ser eliminada e ir ao programa Mais Você tomar café da manhã com Ana Maria Braga.

Fred Desimpedidos então falou que ele será o próximo alvo da casa. "Pode ficar tranquila que é pra mim essa vaguinha", disse sobre a possibilidade de estar na berlinda.

Cezar Black diz que Fred 'vai descer do salto' e revela opção de voto: ''Sai de primeira''

Após a eliminação de Larissa na noite de terça-feira, 14, do BBB 23, Cezar Black e Gabriel Santana conversaram sobre as movimentações no jogo.

Durante papo na madrugada, na academia, Black não escondeu a vontade de disputar a próxima liderança, já que foi vetado das últimas provas, e revelou em quem pretende votar no próximo paredão do reality show: Bruna Griphao ou Fred Desimpedidos.

"Eu colocaria a Aline, porque eu sei que o Fredinho é um voto em comum do quarto. É um lugar onde eu acho que todo mundo consegue votar nele. A Aline eu sei que não é", discordou Gabriel do brother.

O enfermeiro questionou se Marvvila votaria em Fred por agora, mas o ator diz que não sabe. Na sequência, Cezar concordou que Aline Wirley também é uma boa opção de voto, mas afirmou que Bruna tem que disputar uma berlinda primeiro. "A Bruna tem um gênio, um temperamento mais difícil, mais explosivo. Então eu acho que ela pode ser uma pessoa que saia se for de primeira", opinou o baiano. Leia mais da conversa aqui.

Confira:

Sobre sister, Cezar revela: "Sai se for de primeira"



Vem espiar de quem ele está falando https://t.co/d8uybV1sEV#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/XXuk5rN78X — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023