BBB 23: Bruna Griphao encontra 'pentelho' em sua escova de dentes: ''Meu deus''

No banheiro, Bruna Griphao encontra sujeira inesperada em sua escova de dentes e se choca

A atriz Bruna Griphao tomou um susto ao ir ao banheiro da casa do BBB 23 escovar seus dentes nesta terça-feira, 14, antes de dormir. Ao pegar o objeto para sua higiene pessoal, a loira se deparou com uma sujeira e se chocou.

O que ela encontrou no item foi um "pentelho" e a descoberta foi logo exclamada pela participante, que ficou assustada com a situação nojenta.

Ao ver o suposto pelo de parte íntima, Bruna Griphao gritou. "Meu Deus! Tem um pentelho na minha escova", berrou ela.

O que ninguém esperava é que a atriz após o susto escovaria os dentes tranquilamente, colocando a escova em sua boca depois de tirar a sujeira. "Que nojo", reagiram os internautas.

Veja o momento em que Bruna Griphao encontra sujeira na escova:

Bruna achou um PENTELHO na escova de dente 😳 #BBB23pic.twitter.com/GWoMej2wqg — memes e babados (@memesebabados) March 14, 2023

Após Jogo da Discórdia, Bruna Griphao dispara que Ricardo é seu inimigo no jogo

Bruna Griphao (23) fez um longo desabafo com Gabriel Santana (23), Marvvila (23) e Sarah Aline (25) sobre Ricardo (30) após ter sido acusada de "covarde" pelo brother.

A atriz comentou que não conseguiu falar tudo que queria para Alface durante a dinâmica e criticou as atitudes ao dizer que ele não assume seus erros e é incoerente. Na conversa, a loira apontou que Ricardo articulou para que os integrantes do Quarto Fundo do Mar votassem em Larissa no paredão formado.

"Ele não articulou. Isso eu posso colocar a mão no fogo, falar que não foi ele que articulou", rebateu Gabriel. Sarah Aline complementou: "A Lari era um voto em comum. Não partiu dele, e não foi nessa posição".

Bruna Griphao continuou falando e recordou conversas que já teve com Alface. "Eu falava, às vezes eu sinto que eu falo as mesmas coisas que a Sarah fala pra você, e você não me escuta (...) Eu tentava genuinamente resolver."

"Pra mim isso é muita ingratidão", disparou ela. "É incoerente, pra mim. Estar do lado de pessoas que nunca fizeram isso", disse ainda.

A sister relembrou brigas entre os dois e confessou: "Eu sei que eu também sou grossa, eu sei que eu também erro. É por isso que eu vejo isso nele, eu sei que eu também erro nesse lugar. Eu entendo que ele erra nesse lugar."

No entanto, Bruna Griphao disse não entender o afastamento de Ricardo de seus aliados no início do jogo. "Olha isso, a gente é inimigo agora. Inimigo não, adversário. Adversário também seria bom, mas eu acho que a palavra é inimigo mesmo, com as coisas que estão sendo feitas".