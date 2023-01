BBB 23: Após MC Guimê defender Gabriel, Lexa dispara: ''Nunca apoiarei agressão''

Cantora Lexa comenta sobre posicionamento do marido, MC Guimê, ao defender Gabriel durante o Jogo da Discórdia no BBB 23

Após a noite de segunda-feira, 23, agitada no BBB 23 com o Jogo da Discórdia, a cantora Lexa (27) usou as redes sociais para se manifestar sobre o posicionamento do marido, MC Guimê (30) durante a dinâmica na casa.

O funkeiro defendeu Gabriel Tavares (24) após o brother ter recebido alerta do apresentador Tadeu Schmidt (48) sobre seu relacionamento com a atriz Bruna Griphao (23) no confinamento, no último domingo, 22.

No Jogo da Discórdia, Guimê disse: "Entendo sua visão. Eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Sei que ele é um moleque de bom coração, um moleque legal. Falou uma besteira que não deve se falar. Trocamos várias ideias. Queria que eles voltassem. A surpresa foi em cima do relacionamento dos dois. Vocês falam muito de jogo sujo, mas o jogo sujo está vindo de vocês. Ele e a Bruna já se entenderam, se respeitam. E de fato viram e analisaram o erro. Eu falei pra ele: se eu tivesse do lado dele, eu ia embaçar nele."

Após as falas do marido, Lexa comentou em sua conta no Twitter e afirmou que discorda de Guimê. "Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", iniciou ela.

Em seguida, a famosa ressaltou que mesmo discordando de Guimê, estará ao seu lado. "Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim", continuou.

Mais cedo, Lexa já havia se manifestado sobre Guimê ter defendido Gabriel em meio à polêmica sobre as atitudes tóxicas na relação com Griphao. "De todos os dias, hoje é o dia que o MC Guimê tá mais quieto, falou pouco. Eu fico feliz, quero que ele pense em tudo mesmo", comentou ela.

Confira os tweets de Lexa sobre Guimê no BBB 23:

Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guime nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano. — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 24, 2023

Eu não vou largar a mão do meu marido jamais pq sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim. @mcguime — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 24, 2023

BBB 23: Marília e Paula discutem ao vivo

No primeiro Jogo da Discórdia do BBB 23, Marília e Paula discutiram ao vivo. Na dinâmica, Marília deu bombas para Gabriel e Paula. Ela disse que não gostou dos olhares e atitudes dos dois contra ela ao longo da primeira semana e insinuou que eles manipularam os outros participantes do jogo.

“Eles dois foram o casal que quando eu entrei na casa, no segundo dia, eu já conseguia enxergar e me sentir mal com os olhares e atitudes deles perante a mim. Estava sim manipulando direta ou indiretamente o jogo da pessoa, tanto que as pessoas mudaram o jeito de me tratar. Acho isso um jogo sujo, baixo. Da mesma forma a Paula, a gente ainda tentou se comunicar, falar, mas não rolou. Também desde o segundo dia, não sei qual informação eles têm, não sei o que eles têm contra a minha pessoa”, disse ela.

Então, Paula rebateu: “Eu até me sinto lisonjeada de que eu influenciei a galera. A gente tentou conversar só que não rolou. Eu não falei de você para ninguém até o dia das líderes, elas falaram que vocês cogitaram colocar vocês. Eu não tinha falado nada de você, até peguei maquiagem de você emprestada. Até que começaram a saltar piadinhas dentro da casa. Eu falei que gente que é debochada e joga piada, eu não dou conta. Eu não tenho informação de você de fora”.

Logo depois, Paula citou a campeã do BBB 21, Juliette Freire. “Gosta de dizer que o Brasil está vendo, quer dar uma de Juliette, pobre e sofrida...”, afirmou ela, que foi interrompida por Marília. “De Juliette eu não dou mesmo. Juliette é uma pessoa e você não queira me diminuir...”, rebateu. E Paula respondeu: “Eu não falei de você Marília”. A maquiadora completou: “É a maneira como eu me senti”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!