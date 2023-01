Big Brother / Do lado de fora

BBB23: Lexa se pronuncia após MC Guimê defender Gabriel: "Quero que ele pense"

Lexa já tinha se posicionado contra as atitudes do modelo Gabriel no relacionamento com Bruna Griphao no BBB 23

CARAS Digital Publicado em 23/01/2023, às 19h52

MC Guimê - Foto: Reprodução / Globo