BBB 23: Após ameaças de Paula, família de Cristian publica nota de repúdio

Familiares de Cristian, do BBB 23, estão “preocupados com integridade física” do brother após falas de Paula

A noite de domingo, 12, foi intensa para Cristian (32) após a formação do paredão no BBB 23. O gaúcho causou polêmica entre os confinados ao declarar seu voto aberto e foi chamado de desleal por vários brothers, inclusive, recebeu algumas ameaças de Paula (28). Durante a madrugada desta segunda-feira, 13, sua equipe de assessoria publicou uma nota de repúdio às falas da biomédica.

A publicação foi veiculada no Instagram oficial de Cristian em nome de familiares e amigos do empresário, acompanhada de um vídeo com algumas das falas de Paula: “Infelizmente as ameaças da participante Paula vão muito além do jogo, muito além de um reality show.”, a equipe iniciou a nota.

Segundo o perfil, a segurança do brother está em jogo: “As falas ditas hoje pela participante PAULA como: “vou cortar a cabeça e não sei se vai comer cachorro ou eu”, “vou enfiar a faca”, entre outras tão absurdas quanto essas são AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA do Cristian, inclusive com o uso de arma branca.”, alegaram.

Por fim, a nota de repúdio foi finalizada com um apelo: “Nós familiares, amigos e equipe repudiamos essas falas e estamos preocupados com a integridade física do Cristian. Ameaçar a vida não é entretenimento! Vamos tomar providências e todas as medidas cabíveis serão acionadas!”, concluíram.

Entenda a polêmica entre Paula e Cristian:

Após a formação do último paredão na noite de domingo, 12, Paula se revoltou contra Cristian. Tudo começou quando Sarah Aline (25) confessou para Ricardo (30) que o gaúcho se aproximou da biomédica por interesse: “Ele passou informação pra gente e até falou, em uma brincadeira: 'É claro que eu ficaria com a Bruna, e a Paulinha, né, na carência”, disse ela.

Assim que a informação se espalhou pela casa, Cristian foi colocada na parede pelos brothers e Paula se sentiu usada quando soube do plano do gaúcho. Ricardo, então, entrou no quarto e perguntou se a sister iria dormir no Fundo do Mar, e ela disparou: "Se eu fico aqui dentro eu enfio uma faca nele, eu mato, eu mato.", disparou.

Cristian chegou no quarto na mesma hora e Paula ameaçou: "Você não tem direito nenhum de falar nada, nada. Se eu fico, tu vai do céu ao inferno comigo", esbravejou. Depois, a sister desabafou: “Ele cutucou a parte que eu queria mais esconder aqui dentro. Eu vou arrancar a cabeça dele. Ele não sabe de onde eu vim. Lá de onde eu vim a gente resolve as coisas de um jeito bem legal. Bem divertido".