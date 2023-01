BBB 23: Antônio “Cara de Sapato” e Ricardo falam sobre Gabriel e MC Guimê: “medo de me queimar”

Na academia, o líder da semana Antônio “Cara de Sapato” e o participante Ricardo falaram de jogo e citaram MC Guimê e Gabriel

Nesta sexta-feira, 27, o novo líder da casa mais vigiada do Brasil, Antônio “Cara de Sapato” e o participante Ricardo aproveitaram o dia para falarem de jogo.

Na academia da casa, Ricardo e o líder conversavam sobre os próximos passos do jogo, já que além de ganhar a liderança da semana, “Cara de Sapato” conseguiu comprar o “Poder Curinga” com suas estalecas e poderá vetar um participante do paredão de domingo.

Durante a conversa, o lutador de MMA do Camarote comentou sobre a forma de jogo de MC Guimê e Gabriel, que entrou pela Casa de Vidro. “Eles estão visando muito lá fora”, disse Antônio, querendo dizer que a dupla talvez estivesse pensando muito em como está a imagem deles fora do reality e que essas atitudes possam estar dando uma imagem negativa para os dois.

Ricardo, que não foi para o Vip de “Cara de Sapato”, ainda adicionou: “Gosto dos dois, mas cometeram alguns vacilos”.

E por conta destes “vacilos”, Ricardo comentou: “Gosto de trocar ideia com os dois, mas tenho medo de me queimar”. A dupla parou de falar sobre o assunto quando Gabriel entrou na academia.

Falou mesmo!

Ainda nesta sexta, o lutador de MMA e líder da semana deu sua opinião sobre padrões estéticos, mais especificamente em relação aos lutadores do esporte que pratica.

“Sempre tentei evitar, mas estourou um pouquinho [por causa] de soco, não foi nem no jiu-jitsu. Vai piorando com o tempo porque estoura de novo, e orelha tem vários vasos. Quando se quebra a cartilagem, dá inflamação. No meio da luta, não se para para ver. Aquilo é sangue coagulado, que fica duro”, explicou Cara de Sapato.