BBB23: Cara de Sapato comenta sobre MMA e estética: ‘Acha que tenho dente torto por quê?’

Líder da semana, Antônio Cara de Sapato faz reflexão sobre a estética de lutadores de MMA

O atleta Antonio Carlos Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato, decidiu falar durante o confinamento de Big Brother Brasil 23 sobre a relação entre a estética física dos atletas e lutadores com o MMA, nesta sexta-feira, 27.

O atleta da modalidade de luta relatou que os seus dentes não são alinhados, justamente graças às pancadas que leva em seu rosto durante as lutas. “Acha que tenho esse dente feios e torto por quê?”, disse, falando também sobre as orelhas inchadas dos lutadores.

“Sempre tentei evitar, mas estourou um pouquinho [por causa] de soco, não foi nem no jiu-jitsu. Vai piorando com o tempo porque estoura de novo, e orelha tem vários vasos. Quando se quebra a cartilagem, dá inflamação. No meio da luta, não se para para ver. Aquilo é sangue coagulado, que fica duro”, explicou Cara de Sapato.

Arrematou poder importante

Após conquistar a liderança na noite de quinta-feira, 26, na casa do BBB 23, Antonio Cara de Sapato Jr. (32), garantiu mais um poder na formação do paredão de domingo, 29.

O lutador de MMA arrematou o Poder Curinga desta semana no confinamento e terá direito a vetar uma das indicações da casa na segunda berlinda do reality show. Ele vai poder, se quiser, tirar um dos indicados da casa do paredão. No lugar desse participante salvo, entra o terceiro mais votado.