BBB 23: Ana Maria Braga defende Gil do Vigor após fala de participante do BBB

O Gil do Vigor foi chamado de "bicha caricata" por Fred Nicácio no 'Big Brother Brasil 23'

Ana Maria Braga (73), que está de férias, fez uma breve pausa nos momentos de lazer para ir às redes sociais defender o amigo e colega de trabalho Gil do Vigor, que faz o quadro Tá Lascado no Mais Você.

O ex-participante do BBB foi vítima de um comentário preconceituoso de Fred Nicácio no BBB 23. O médico chamou o ex-brother e economista de "bicha caricata".

Em conversa com Cézar, Fred Nicácio explicou porque iriam votar no Bruno Nogueira, mas os dois concordaram que o público não iria votar nele. "Ele é o perfil do Gil do Vigor. O povo gosta da 'bicha caricata', porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente é isso. A verdade é essa", disse Fred sobre a audiência do Big Brother Brasil 23.

"Meu amado, Gil do Vigor. Escolhi essa frase para você: o que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre", escreveu a apresentadora do Mais Você nesta sexta-feira, 20. Gil do Vigor logo respondeu sua chefe e amiga: "Eu te amo demais! Obrigado por sempre me acolher e me ensinar", disse Gil.

Gil também usou seu twitter para se pronunciar: "Me resumir a uma bicha caricata meu FURICO. É cada uma que da duas", escreveu em seu Twitter. "Tenho meu jeito doidinho, sim, mas eu fui tudo! É muito triste ver um gay reduzir o sucesso de outro gay a ser caricato, como se o único papel da bicha é ser palhaço", completou o ex-particpante do reality.

O economista, que depois do reality foi fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, então listou qualidades que o público costuma destacar em sua personalidade: “Graças a Deus me falam muito que gostaram de mim por eu ser sincero, honesto, por ser da cachorrada, por ser acadêmico, um pesquisador. Por eu ser um religioso, por ter sido missionário”, relembrou.