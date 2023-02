BBB 23: Amigo de Cara de Sapato detona Gustavo: ''Nunca vi alguém tão desprezível''

Após Cara de Sapato não ter sido chamado para o VIP do líder Gustavo, amigo do lutador, Junior Cigano acusa fazendeiro de falsidade

Amigo de Cara de Sapato (32), o lutador Junior Cigano (39) usou as redes sociais para comentar sobre as atitudes de Gustavo (28) com o brother no BBB 23.

Na noite de quinta-feira, 9, Gustavo ganhou a Prova do Líder pela segunda vez consecutiva e conseguiu escapar do paredão depois de ter atendido o Big Fone e ficar emparedado, mandando Bruno Gaga com ele para a berlinda.

Após conquistar a liderança, o cowboy deixou Sapato chateado ao não chamá-lo para o VIP, e se comprometeu a não indicar Amanda (31), aliada do lutador de MMA no jogo, ao paredão.

"Você tá pensando em colocar a Amandinha?", questionou Sapato. "Não, você sabe que não", respondeu Gustavo. "Por favor, ela é muito minha parceira", pediu o brother. O líder da semana, então, reforçou: "Ela não vai por mim, por causa de você."

Acontece que, em conversas com seus aliados sobre o jogo, Gustavo falou sobre a possibilidade de indicar Amanda.

Em sua conta no Twitter, Junior Cigano detonou o fazendeiro. "Esse cara tá achando que não tem vida depois disso aí, não? Fala sério, bicho, que cara de pau, safado, mau caráter", escreveu Cigano. "Eu nunca na vida vi alguém de personalidade tão desprezível assim. E o pior, depois vai dizer que faz parte do jogo, jogo é o caramba, ele foi isso desde sempre", disparou ainda.

"Tô mal aqui, sério. O cara se aproveitando do bom coração de nosso Sapatinho e não podemos fazer nada. Que angústia. Se eles me deixassem só trocar um olhar com Sapato pelo vidro mesmo, ele já iria se ligar que tem algo errado. Na luta muitas vezes rola isso", disse Cigano na rede social.

Confira o post de Junior Cigano, amigo de Cara de Sapato, sobre Gustavo:

