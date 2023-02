BBB 23: Gustavo escapa do paredão ao vencer a prova do líder

Após ser emparedado pelo Big Fone, Gustavo consegue sair do paredão ao se tornar líder pela segunda semana consecutiva

O fazendeiro Gustavo, o Cowboy, foi do paredão à liderança em menos de 24 horas! Nesta quinta-feira, 9, ele atendeu o Big Fone e foi direto para a berlinda por causa disso e ainda puxou Bruno com ele. Porém, o brother conseguiu escapar do paredão ao vencer a prova do líder pela segunda semana consecutiva.

Mesmo emparedados pelo Big Fone, Gustavo e Bruno puderam disputar a prova do líder. Como foi o campeão da prova, o fazendeiro conquistou mais uma semana na casa. Saiba como foi a prova do líder:

Na dinâmica, os participantes disputaram duas etapas: uma delas foi em grupo e a outra foi individual. Para começar a dinâmica, três pessoas foram vetadas. O antigo líder Gustavo vetou Ricardo. E os dois sobreviventes do terceiro paredão também vetaram duas pessoas. Cezar vetou Cara de Sapato. E Gabriel vetou MC Guimê.

Na primeira fase da prova da semana, os participantes foram divididos em quatro grupos. Grupo 1: Gabriel, Paula, Amanda e Bruno. Grupo 2: Key, Cristian, Gustavo e Cezar. Grupo 3: Fred Nicácio, Marvvila, Domitila e Sarah. Grupo 4: Bruna, Larissa, Fred e Aline. Os integrantes de cada grupo ficaram com as mãos amarradas uns nos outros e tiveram que montar um quebra-cabeças no menor tempo possível. O Grupo 2 (Key, Cristian, Gustavo e Cezar) foi o mais rápido e se classificou para a segunda etapa.

Na segunda etapa, os quatro integrantes do grupo vencedor competiram individualmente. Cada um teve que arremessar bolas dentro de um campo numerado e fazer a maior soma possível. Gustavo conseguiu a maior pontuação e se tornou o novo líder.

