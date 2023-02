BBB 23: Key Alves revela indicação do líder Gustavo para o próximo paredão

Key Alves revela alvo do líder Gustavo para o próximo paredão do BBB 23 e é surpreendida por nova opção de voto do fazendeiro

O Cowboy, Gustavo (28), venceu a Prova do Líder na noite de quinta-feira, 09, e conseguiu escapar do paredão, já que havia atendido o Big Fone e estava direto na berlinda!

Em papo na sala da casa do BBB 23, Key Alves (23) conversou com Gabriel Santana (23), Fred Nicácio (35) e Domitila Barros (38) sobre a formação do próximo paredão do reality, no domingo, 12.

A jogadora de vôlei revelou quem é a opção de voto do líder da semana e qual será a indicação dele: "O Caubói vai indicar a Larissa".

"Se o contragolpe for dela, ela vai vir ou em mim ou no Cris", opinou ainda sobre quem Larissa puxaria para a berlinda com ela.

Fred Nicácio discordou: "Eu duvido. Ela não vai em você, ela não é doida, ela não vai dar um tiro no pé dela."

Momentos depois, no Quarto do Líder, Gustavo surpreendeu Key Alves ao revelar uma nova opção para o paredão, que será quádruplo. Nesta sexta-feira, 10, os brothers vão poder comprar o Poder Curinga, que é um superpoder e o dono dele deverá indicar alguém direto ao paredão, sem direito a bate-volta.

Líder pela segunda vez consecutiva, Gustavo disse que sua primeira opção era Bruno, que já está na berlinda da semana após o fazendeiro atender o Big Fone.

"Eu ia pôr a Larissa, mas daí se põe a Larissa ela vai puxar o Cris", disse o Cowboy, citando um possível contragolpe. Key, então, avaliou: "Mas qualquer um vai puxar um de nós, e eu ainda não sei não se ela não puxa eu. Tem eu ou ele [Cristian]".

"E se eu meter o Guimêzão? Minhas opções de voto eram Guimê, Larissa, que eu falei hoje, e o Gaga", questionou o brother.

"Qualquer um vai puxar alguém próximo de você, pra te atingir mesmo", opinou a sister. Questionada pelo seu affair se acredita que MC Guimê a puxaria em um contragolpe, a jogadora de vôlei comentou que o cantor não espera ser votado por Gustavo e que isso poder dar uma reviravolta no jogo. "Ele acha que você não põe mais ele, nem eu. Aí ele toma uma surpresa dessa...", disse ela.

Confira Gustavo falando sobre indicação para o paredão:

Gustavo diz ter medo de indicar a Larissa e ela puxar a Key ou o Cristian #BBB23pic.twitter.com/0JHlpbLXDa — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 10, 2023

BBB 23: Gustavo escapa do paredão ao vencer a Prova do Líder

O fazendeiro Gustavo, o Cowboy, foi do paredão à liderança em menos de 24 horas! Nesta quinta-feira, 9, ele atendeu o Big Fone e foi direto para a berlinda por causa disso e ainda puxou Bruno com ele. Porém, o brother conseguiu escapar do paredão ao vencer a prova do líder pela segunda semana consecutiva.

Mesmo emparedados pelo Big Fone, Gustavo e Bruno puderam disputar a prova do líder. Como foi o campeão da prova, o fazendeiro conquistou mais uma semana na casa. Saiba como foi a prova do líder:

Na dinâmica, os participantes disputaram duas etapas: uma delas foi em grupo e a outra foi individual. Para começar a dinâmica, três pessoas foram vetadas. O antigo líder Gustavo vetou Ricardo. E os dois sobreviventes do terceiro paredão também vetaram duas pessoas. Cezar vetou Cara de Sapato. E Gabriel vetou MC Guimê.

Na primeira fase da prova da semana, os participantes foram divididos em quatro grupos. Os integrantes de cada grupo ficaram com as mãos amarradas uns nos outros e tiveram que montar um quebra-cabeças no menor tempo possível. O Grupo 2 (Key, Cristian, Gustavo e Cezar) foi o mais rápido e se classificou para a segunda etapa.

Na segunda etapa, os quatro integrantes do grupo vencedor competiram individualmente. Cada um teve que arremessar bolas dentro de um campo numerado e fazer a maior soma possível. Gustavo conseguiu a maior pontuação e se tornou o novo líder.