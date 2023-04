BBB 23: Aline Wirley terá a última Festa do Líder no reality

Cantora Aline Wirley será a última participante a ganhar Festa do Líder no BBB 23

Faltando poucos dias para acabar o BBB 23, o programa entrará em um modo acelerado com novas dinâmicas e, por isso, a liderança ficará um pouco diferente, sendo mais rápida do que o normal, com duração de uma semana.

Conforme informado pelo Gshow, por conta disso, a cantora Aline Wirley será a última participante na liderança a ganhar uma festa especial, como acontecem às quartas.

Nesta semana, a artista terá o privilégio de finalizar seu reinado com um evento personalizado conforme seus pedidos para a produção. Os próximos a ficarem na liderança não ganharão festa com tema de seu gosto.

Já na próxima semana se iniciará um modo acelerado no BBB 23. O reality está chegando ao fim e os brothers estarão com o tempo mais apertado de fugir do Paredão.

Fred Nicácio e Aline Wirley trocam farpas e sister chora: ''Papelão horrível''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, mexeu com os ânimos dos brothers na casa. Na dinâmica, Fred Nicácio e Aline Wirley trocaram alfinetadas e, mesmo após o término do jogo, eles continuaram a discussão.

O médico se mostrou incomodado com uma conversa íntima que teve com a cantora e ela expôs na dinâmica na frente de todo mundo.

Ela se aproximou dele depois do programa e ele disparou: "Não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia... que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível!".

Mais cedo, o médico reclamou da cantora e disse que ela perdeu as estribeiras. Aline Wirley e Fred Nicácio se desentenderam durante e depois do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, o médico a chamou de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima entre os dois. A cantora acabou chorando no Quarto Deserto com suas aliadas.