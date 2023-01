BBB 23: Aline Wirley raspou o cabelo para realizar processo capilar; entenda

Cantora, Aline Wirley foi a primeira participante do grupo Camarote ao ser confirmada na nova edição do Big Brother Brasil

Aline Wirley (41) foi o primeiro nome confirmado no grupo Camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil. Conhecida por fazer parte do grupo musical Rouge, a cantora e atriz sempre chamou atenção pelo visual impecável. Em 2018, ela surpreendeu fãs e internautas ao surgir com os cabelos raspados, medida que tomou para passar por uma transição capilar.

A artista sempre teve diversos cabelos, diferentes entre si. Desde o longo com cachos até o cabelo liso, curtinho com mechas vermelhas, ela sempre compartilhava as mudanças com os fãs e desta vez não foi diferente. Na época, ela explicou a decisão de raspar a cabeça para deixar seu cabelo crescer naturalmente, livre de processos químicos.

Em entrevista ao site VIX, ela afirmou que sempre foi adepta dos apliques e que os cabelos artificiais eram algo comum dentro de sua família. A artista acrescentou que nunca soube como era a textura de seus fios ou até mesmo o formato de sua cabeça e que, quando era pequena, sempre achou o "cabelo da amiguinha" mais bonito que o seu.

Foi então, aos 35 anos, que sentiu a necessidade de se encontrar consigo mesma e então decidiu assumir seu verdadeiro cabelo. "Isso tudo diz respeito a me amar, a me conhecer, a me respeitar", afirma emocionada, em um vídeo publicado, após raspar o cabelo, em seu canal do YouTube.

"Para mim, a transição capilar é muito mais do que uma transição estética. Ela é uma transição interna. E quando você resolve passar por ela significa uma aceitação, não daquilo que você é, mas de que você não se aceitava como você realmente é. É difícil você se olhar e pensar que tudo aquilo que você era ou vivia, não faz sentido, ou até fazia durante um tempo e agora não faz mais. É dolorido", completou.

Ela ainda explicou que a decisão de passar pela transição capilar surgiu de um instinto, não foi algo planejado ou pensado, por ser algo profundo e ligado ao autoconhecimento. "Não foi uma coisa que eu estava planejando fazer. Foi muito de uma hora para outra, foi muito natural, muito orgânico", disse.

ALÉM DO ROUGE, QUEM É ALINE WIRLEY?

Conhecida por integrar a banda Rouge, a artista já trabalhou como telefonista e empregada doméstica para se sustentar, antes da fama. Nascida em São Paulo e criada em Cachoeira Paulista, no interior do estado, hoje ela mora no Rio de Janeiro e é casada com o ator Igor Rickli e tem um filho. No ano de 2002, ela venceu um reality musical que deu origem ao Rouge. Porém, antes, ela precisou trabalhar em outras ocupações para se manter.

Ela trabalhou como telefonista, empregada doméstica e ainda estudou teatro. Depois que a banda acabou, ela usou os estudos de atuação para se reencontrar como atriz em espetáculos musicais. Desde o ano de 2008, ela participa de grandes montagens da Broadway e peças brasileiras.

Além do BBB, ela também já participou de outro reality da Globo. No ano de 2022, ela esteve na segunda temporada do The Masked Singer Brasil. Recentemente, ela e as outras integrantes da banda Rouge comoveram os fãs e mobilizaram uma legião ao se reencontrarem e fazerem shows. "Eu virei, sou e sempre vou ser uma Rouge", afirma.

No jogo, ela promete que não será planta. A artista se considera uma pessoa intensa, efusiva, tagarela e espalhafatosa, que não gosta de passar despercebida. Apesar da personalidade forte, ela diz ser uma mulher muito resiliente também. Porém, ela se irrita com pessoas superficiais e espera que o público consiga a conhecer profundamente.

Ainda assegura ser uma ótima jogadora e pretende usar o reality show da Globo para mostrar todas as suas facetas. Apesar de admitir ter muitos medos, ela garante que irá se jogar na experiência, que classifica como um divisor de águas em sua vida. "Eu estou prestes a entrar no maior programa do país por conta do Rouge", declara, lembrando da antiga banda.