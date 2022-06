Aline Wirley e Igor Rickli tomam banho nus em piscina natural: ''Bom voltar pra casa''

Casal Aline Wirley e Igor Rickli surgem completamente nus durante banho em piscina natural em casa, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 08h54

O casal Aline Wirley (40) e Igor Rickli (38) surpreenderam os seguidores ao postar cliques em meio à natureza nas redes sociais!

Na terça-feira, 07, em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou os registros em que aparece nu ao lado da esposa, renovando as energias em linda piscina natural em casa, no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro.

Uma das imagens, em que Igor aparecia cobrindo as partes íntimas apenas com a mão, acabou sendo restringida pela rede social, que excluiu a postagem do famoso.

"De volta à floresta! Bom voltar pra casa… A gente medita junto, congela junto e reposta, porque não pode naturalismo", disse ele, debochando ao repostar as imagens, excluindo a foto polêmica.

Nos comentários, os fãs encheram os famosos de elogios. "Lindoes demais!", disse Felipe Roque. "Casalzão", exaltou Mateus Carrilho. "Casal lindo de se ver", comentou uma fã. "Lindos! A gente fica aqui torcendo por vocês, que tudo de lindo aconteça em suas vidas... que Deus abençoe sempre", desejou outra.

Vale ressaltar que o ator e a ex-integrante do grupo Rouge são casados desde 2015 e são pais de Antônio (7).

Aline Wirley avalia participação no 'The Masked Singer BR'

Aline Wirley, que fazia parte do grupo Rouge, era o Caranguejo no The Masked Singer Brasil, e deixou a competição após disputar a preferência dos jurados com o Abacaxi. Em entrevista ao Gshow, Aline falou avaliou sua participação na atração: "Eu assisti à primeira temporada e acho o programa muito mágico e divertido. Eu nunca tinha pensado em participar de novo de um reality, mas quando chegou o convite decidi arriscar e me divertir. Eu amei o convite, foi um susto, mas abracei e me joguei", afirmou ela.

Confira as fotos de Aline Wirley e Igor Rickli nus em piscina: