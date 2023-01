BBB 23: Aline Wirley já trabalhou como telefonista e empregada doméstica antes de virar cantora

Primeira confirmada do grupo Camarote, Aline Wirley integrou o grupo musical Rouge

Aline Wirley (41) foi o primeiro nome a ser confirmado no grupo Camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil. Conhecida por integrar a banda Rouge, a artista já trabalhou como telefonista e empregada doméstica para se sustentar, antes da fama.

Nascida em São Paulo e criada em Cachoeira Paulista, no interior do estado, hoje ela mora no Rio de Janeiro e é casada com o ator Igor Rickli e tem um filho. No ano de 2002, ela venceu um reality musical que deu origem ao Rouge. Porém, antes, ela precisou trabalhar em outras ocupações para se manter.

Ela trabalhou como telefonista, empregada doméstica e ainda estudou teatro. Depois que a banda acabou, ela usou os estudos de atuação para se reencontrar como atriz em espetáculos musicais. Desde o ano de 2008, ela participa de grandes montagens da Broadway e peças brasileiras.

E além do BBB, ela também já participou de outro reality da Globo. No ano de 2022, ela esteve na segunda temporada do The Masked Singer Brasil. Recentemente, ela e as outras integrantes da banda Rouge comoveram os fãs e mobilizaram uma legião ao se reencontrarem e fazerem shows. "Eu virei, sou e sempre vou ser uma Rouge", afirma.

COMO A 'MENINA DO RAGATANGA' SE COMPORTARÁ NO REALITY?

Ela se considera uma pessoa intensa, efusiva, tagarela e espalhafatosa, que não gosta de passar despercebida. Apesar da personalidade forte, ela diz ser uma mulher muito resiliente também. Porém, ela se irrita com pessoas superficiais e espera que o público consiga a conhecer profundamente.

Ela ainda promete ser uma ótima jogadora e pretende usar o reality show da Globo para mostrar todas as suas facetas. Apesar de admitir ter muitos medos, ela garante que irá se jogar na experiência, que classifica como um divisor de águas em sua vida. "Eu estou prestes a entrar no maior programa do país por conta do Rouge", declara, lembrando da antiga banda.