BBB 23: Aline e Sarah comentam sobre grupos formados na casa: “Será que toleraria?”

Na varanda do BBB 23, Aline e Sarah conversaram sobre a formação de grupos no reality e deram suas opiniões sobre a situação

Nesta quinta-feira, 9, a casa do BBB 23 está em clima de estratégia. Além do Big Fone ter tocado esta manhã, também acontece a prova do Líder.

Por conta disso, Aline Wirley e Sarah Aline conversaram de jogo na varanda e comentaram a formação de grupos que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil.

“Uma coisa que eu sinto falta, que eu sei que eu faço um pouco melhor, é que por mais que aqui eu observe muitas coisas, eu sou muito mais observadora. Mas não uma observadora quieta, que só observa, eu observo falando, brincando, e eu estou sentindo falta disso, de observar mais, as pessoas que estão perto de mim, as que não estão”, desabafou Sarah sobre sua personalidade de observadora.

A cantora Aline adicionou: “Nesse caso, a gente tem mais dificuldade de observar as pessoas que estão próximas do que as pessoas que estão mais distantes”.

Sarah concordou com a ex-integrante do Rouge: “Exato, porque as pessoas que estão mais distantes, elas estão no nosso alvo ainda. Então tipo, tem que observar mais. E o jogo em grupo é aquela coisa que eu sempre fico me questionando... Se eu não tivesse jogando em grupo com essa pessoa, será que eu toleraria isso que eu estou tolerando?”.

Sobre a questão dos grupos, e de sair deles, Aline ponderou: “Ainda dá tempo. Mas é bem pouco, tá? É fazendo mudanças agora, porque não tem esse negócio que você não é alvo que você não vai parar no Paredão”.

Proposta!

Ainda falando em estratégia, Domitila Barros fez uma proposta para MC Guimê a fim de se livrar do Paredão esta semana.

"Eu acredito que, se eu e você, puder se safar desse Paredão e do próximo... Eu vou tentar no meu grupo lhe safar. E, e se você puder me safar do seu... gratiluz!", disse a miss.