BBB 22: Vinny vê Natália e Eliezer na cama e brinca: "Já imagino à noite"

Bacharel em Direito entra no quarto Lollipop e brinca com casal, Natália responde: "Porque quando é Gustavo e Laís o povo não sai correndo e com a gente sai?"

Redação Publicado em 22/02/2022, às 14h24

Ao entrar no quarto Lollipop na tarde de hoje, 22, Vinny (23), encontra Natália (22) e Eliezer (31) juntos na cama. Ao brincar com o casal, o designer dispara: "Fica aqui com a gente, Vinny."

O cratense então recusa, afirmando só ir buscar um estojo no quarto. Nat, rebate o brother: "Ele nem olha pra gente, ó lá. Olha pra cá, pelo amor de Deus".

Confira a reação de Vinny ao ver Natália e Eliezer juntos na cama



Eliezer insiste ao amigo: “Deita aqui com a gente. Deita aqui, Vini", e o cearense brinca: "Já estou ameaçado de um Paredão, se eu fizer isso, é Eliminação. O Brasil vota para eu apertar o botão. Eu vou só tirar a minha lente e já vou sair". Na sequência, Laís Caldas (30), entra no quarto e avisa que vai ser rápida, para deixar o casal à sos.



Natália insiste em explicar que os dois estava apenas dormindo e acordaram para fazer o Raio-X. Vinny então provoca: "Eu sei outras coisas que estão acordadas aí”. Eliezer rebate: “Não está acontecendo nada aqui, não. Deita aqui para você ver", Vinny responde: "Não quero ver nada. Deus me livre! Já vou, gente, vou só tirar aqui a lente"



A conversa segue com o casal insistindo para Vinny se juntar a eles e ele segue recusando:

"Eu torço pela felicidade dos dois. Conversei com cada um porque eu estava me preocupando, mas, agora, não estou me preocupando mais, não, já estou tranquilo".

A designer de unhas então, questiona:"Por que com o Gustavo e com a Laís ninguém sai correndo, e com a gente o povo sai correndo?" e o cearense, justifica: "Porque eles não estão desse jeito". "Uma hora dessa já estão assim? Avemaria, já estou imaginando à noite", concluiu saindo do quarto.