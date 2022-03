BBB 22: Scooby com saudade dos filhos, sessão pantanal e desabafo de Lucas; confira o que rolou

Após noite de festa, a casa acabou aproveitando para descansar e chegar bem para a Prova do Líder

Hoje, 24, é dia de Prova do Líder no BBB 22! Após noite de festa, a casa acabou aproveitando para descansar e chegar bem para a dinâmica da noite, o que possibilitou Lucas Bissoli (31) desabafar consigo mesmo e Pedro Scooby (33) com o engenheiro e dentro do confessionário. Para levantar o astral dos brothers, o programa preparou uma sessão novela, primeiro episódio do remake "Pantanal".

Scooby ausente no aniversário do filho

No Raio-X, Pedro Scooby contou que seu primogenito, Dom, faz aniversário esta semana e ficou triste por não poder estar presente na data, devido ao confinamento do reality show.

"Esta semana, agora, é aniversário do meu filho mais velho, o Dom. O moleque me ensinou a ser pai. Dá uma dorzinha por não estar passando esse momento lá, com ele", desabafou Scooby.

Sessão novela

Os brothers puderam assistir ao primeiro episódio do remake "Pantanal", próxima novela das 21h da TV Globo, e se enrolaram em tentativas de tocar um berrante que estava no local.

Vendo que Paulo André (23) não estava tendo sucesso em tocar o instrumento, Arthur Aguiar se divertiu: "Trompete [...] Parece peido".

Desabafo de Lucas

Enquanto os participantes dormiam, Lucas Bissolificou sozinho e foi até a academia. Deitou no local e resolve desabafar consigo mesmo: "Respira, pra você não entrar no mesmo nível de brincadeira, que é um nível de brincadeira que não é legal, que é arrogante, não faça isso, respira, respira."

"Na verdade, dá o aviso, fala: 'Quer brincar assim? Então, vamos brincar assim, está tudo bem pra mim, espero que seja tudo bem pra você também. É isso, se aguenta brincar, tem que aceitar brincadeira também'. É isso que me deixa meio chateado, se eu brincar não vai ser legal", completou o brother. Sozinho na Academia...

Pedro Scooby prefere o colar do anjo, esta semana

Conversando com Lucas Bissoli na área externa, Pedro Scooby revela: "Preferia essa semana ganhar o Anjo do que o Líder".