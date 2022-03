BBB 22: Arthur Aguiar vira atração musical em sua própria festa

Seguindo o tema "Sambanejo", Arthur Aguiar vira atração musical da festa e todos aproveitam os mimos escolhidos pelos Vip's

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 00h40

Começou a Festa do Líder da noite de quarta-feira, 23! Ontem, Arthur Aguiar (33) esolheu algumas trivialidades e mimos para o evento, após descobrir que sua festa teria o tema: "Sambanejo" (Samba + Sertanejo). Os Vip's ainda puderam escolher um presente para o brother. Agora, todos puderam aproveitar tudo isso!

Logo que passou pela porta que dá acesso a área externa, o ator subiu ao palco cantando hits famosos, inclusive o seu, "Casa Revirada", colocando todos os brothers para dançarem.

Está curioso? Vem saber tudo o que apareceu na festa!

Escolhidos pelo líder

Pedro ganhou mil estalecas para comprar mimos e itens especiais para o evento. Optou por espumante rosé, pizza e air soccer na comemoração. Além disso, a piscina está liberada para todos os confinados.

Presente do Vip

Os participantes do VIP ainda doaram algumas estalecas a mais e presentearam a festa com uma área com microfone para os brothers soltarem a voz.

Live do Líder

Ele falou das suas últimas semanas na casa e de como a liderança chegou no momento certo: "Passei por dias difíceis, aqui é um jogo que é diferente do que a gente imagina aí fora. A liderança veio como um respiro, um ânimo. Quero muito agradecer a cada um de vocês, que votou e que esteve comigo durante todo o percurso. A gente passou por quatro Paredões, fico feliz que vocês compraram o pacote todo".

Em seguida, o ator falou rapidamente da família e também agradeceu o apoio de parceiros de trabalho, como Matheus e Kauan, com quem lançou recentemente a música "Casa Revirada".

Os brothers cantaram a música "Casa Revirada" e depois se animaram com outro hit Matheus e Kauan. Douglas Silva (33) aproveitou o momento para agradecer o apoio de todos, já que escapou do último Paredão: "Isso aqui é um trampolim pra gente mudar um pouco a nossa vida".