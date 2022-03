BBB 22: Pedro Scooby tem conversa sincerona com Linn da Quebrada: "Não se auto sabota, não se boicota"

Durante festa da Líder da semana, brothers tem conversa sincerona com conselho do surfista para Linn da Quebrada

Na noite de ontem, 30, foi noite de festa da Líder! Linn da Quebrada (31) escolheu a cultura de baile Ballroom para inspirar o tema de sua festa.

Além de muitas performances, perucas e comida japonesa os brothers viveram momentos de declarações entre os confinados.

Em dado momento, Pedro Scooby (31) e Linn da Quebrada tiveram uma conversa durante a festa e aqueceu o coração de todos que assistiram. Além de dizer para Lina acreditar em si mesma, ele fez comparação com a vida de batalha da cantora com a vida de surfista de ondas gigantes que ele tem dizendo que as ondas que a Lina encara, são ainda maiores do que as que o atleta enfrenta em Nazaré e ao redor do mundo.

"Não se auto sabota, não fica se boicotando. Você é vencedora! Você foi para o paredão, você foi esculachada na vida, você foi maltratada. E olha onde você está! Olha o lado positivo disso. Aquela metade do copo que eu falo para você. Você vai olhar a outra metade? Não! Olha essa metade! Você é linda, gente boa, simpática, inteligente, vencedora, uma put* artista, tá aqui no BBB e está chegando na final. E ai você vai ligar para o que? Pro que um 'bundão' tá falando? Pro que uma invejosa?", nesse momento a cantora interrompe o surfista e comenta sobre seus ansêios: "É que às vezes bate um medo...eu preciso me lembrar de não esquecer disso." Pedro então, continua: "Mas eu vou te lembrar sempre: 'Vai sem medo, porr*!'. Sem medo é muito mais emocionante e divertido!".



"Mas se eu tiver com medo..." pondera a cantora. "Você me liga!" responde Scooby. "É o que eu te falei, o que o medo faz comigo? Ele só me faz ter visão do que eu preciso fazer para administrar ele dentro da minha cabeça e continuar seguindo. É isso, se não eu não pego onda gigante. E a tua onda gigante, se bobear, é pior que a minha. E ai, você vai deixar ela te engolir?" prontamente, Lina responde: "Não, vou aprender a surfar!" o surfista finaliza: "Vai fazer o balé com ela, pô!", os dois se abraçam e seguem na festa.





