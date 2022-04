BBB 22: Paulo André rompe o silêncio sobre romance com Jade Picon

Paulo André rompe o silêncio no BBB 22 e fala sobre possibilidade de viver romance com Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 08h40

Após a eliminação de Natália (22), que deixou a casa do BBB 22 na noite desta terça-feira, 12, os participantes tiveram algumas conversas importantes no confinamento.

Dentre elas, uma se destacou. Em um papo descontraído, Paulo André (23) revelou se existe a possibilidade de engatar um romance com Jade Picon (20) fora do reality show da TV Globo.

"Como vai ser o encontro PA e Jade lá fora?", perguntou Pedro Scooby (33). "Se estiver tudo certo, independente de qualquer coisa, se ficar com ela ou não, eu gostei da vibe dela. Tipo, a gente combinou, eu e Pedro, de dar rolê e ela falou: 'vamos e tal'. Não precisa ser um encontro para ficar, tá ligado? É só vibe e resenha", disse P.A.

Amizade ou namoro?

"Se for para ser amigo, está tudo certo", garantiu o esportista. "Mas se for ficar também...", sugeriu Pedro Scooby. "Mas é uma consequência!", completou Paulo André no BBB 22;

"Uma parada que me amarrei muito nela é que a gente não tinha necessidade de beijar na boca para ter uma vibe legal. A gente deve ter se beijado menos de dez vezes aqui no programa", finalizou.