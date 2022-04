BBB 22: Em discurso, Tadeu Schmidt emociona ao exaltar Natália: ''Mulherão''

Apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt fez lindo discurso em eliminação da sister Natália e foi elogiado por internautas

Fim de jogo para Natália (22)! A sister foi a décima terceira eliminada do BBB 22 na noite de terça-feira, 12.

A modelo disputou a preferência do público em paredão contra Gustavo (31) e Paulo André (23) e acabou deixando o reality da TV Globo com 83,43% dos votos.

Antes da saída, o apresentador Tadeu Schmidt (47) fez seu tradicional discurso, enaltecendo a força da mineira, e deixando os internautas emocionados com as palavras.

Leia na íntegra o discurso de eliminação:

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos sete. E, olha que chique, vou começar com uma expressão em francês. Perdoem a minha pronúncia porque eu não domino o idioma. A expressão é 'L'esprit de l'escalier'. A tradução poderia ser 'O espírito da escada'. É aquela sensação de quem deixa uma discussão e quando já está longe pensa: 'Caramba, devia ter falado isso, ou aquilo, aquilo outro'. Acho que tem gente aqui que não sofre desse problema.

O Gustavo deixa alguma discussão sem lançar uma resposta e ficar satisfeito com ela? Aspas do Gustavo: 'vai lá, plantinha', 'tu só pensa em você', 'fica quieto', 'você não sabe o que ela falou de mim'. A Nat também não deixa um debate sem troco. Aspas da Nat: 'sai de perto de mim, cara', 'deixa de ser trouxa, menina, cresce', 'você é meu pai agora? Tenho que te dar benção?'. Fora eventuais gritos e algumas palavras que a gente não pode reproduzir agora porque estamos ao vivo para todo o Brasil.

O P.A reage também, mas tem uma característica diferente, às vezes busca a zoação, o deboche, e aí não é só o que ele diz, mas o jeito, o gesto. Essas reações provocam novas reações, claro. O P.A criou um atrito aqui ou ali, o Gustavo, de todos os paredões possíveis, só não foi mandado para um. A Nat foi logo para os dois primeiros paredões do programa. Conseguiu uma imunidade no terceiro, mas no quarto paredão já estava ela lá de novo.

la imaginava que poderia ser assim. Ela sabe que é a intensidade em pessoa. Pense nos momentos mais intensos do 'BBB 22'. A Natália tá lá. Agindo ou sofrendo as ações. Das discussões pós-festa ao dia do balde. Dizer quem errou e no que errou é uma avaliação muito subjetiva, mas tem um ponto em que posso falar com certeza: Nat, nos últimos dias, você errou. Você cometeu um erro que eu não admito. Você errou quando disse que estava sem força. Se tem uma coisa que Natália Deodato jamais vai deixar de ter, é força. Podem falar de outra coisa, de força, não. Mulherão, determinada, vai atrás do que quer. Sempre tem uma força gigantesca na vida, haveria de faltar aqui no 'BBB'? Lembra qquando você ouviu coisas do tipo: 'Ninguém nunca vai te amar porque você é toda manchada'? Isso foi cruel, e você passou por cima. Você adora fazer as pessoas morderem a língua.

E olha o que você fez agora. Já imaginou quantas pessoas que, por algum motivo, têm vergonha do próprio corpo e aí ligam a TV e lá está essa mulher empoderada, orgulhosa, tratando com absoluta naturalidade as suas manchinhas, como você mesma fala. 'Vitilinda', para usar mais uma expressão sua. E você nunca usou isso pra ser vítima ou pra ser proteger.

Mulher forte. Aliás, mulher? É uma menina. É tanta força que a gente esquece que ela tem só 22 anos. E conseguiu mostrar como pode ser lindo ser um céu cheio de nuvenzinhas. Quem sai hoje é você, Natália".

Nas redes sociais, os fãs do programa não deixaram de elogiar Tadeu Schmdit, mais uma vez. "Tadeu Schmidt entregando tudo no discurso de eliminação", "Ele consegue emocionar a gente de uma forma", "Esse homem é muito fodaaaa, que cautela, que mansidão nas palavras, quando o mundo julgava e apedrejava a nat, ele fez em um discurso, para que todos lembrassem que ela é forte e pequena grande mulher de 22 anos E que tem o direito de errar sem ser julgada parabéns @tadeuschmidt", "O discurso do @tadeuschmidt foi uma aula de civilidade para todas as pessoas que fizeram ataques racistas contra a Natália nas redes sociais! Querer eliminá-la é um direito do público, mas preconceito é crime! Que discurso emocionante; foi de arrepiar!", disseram alguns internautas.

Natália é convidada para desfilar pela Beija-Flor

Natália recebeu convite para desfilar no Carnaval 2022 com a Beija-Flor! Assim que deixou a casa, um dummy entrou com a bandeira da escola de samba, e o apresentador anunciou: "Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor representando o 'BBB'. Uma situação super especial. Nós estamos arrepiados com tudo o que você representa. E não é no carnaval do ano que vem, não. É neste carnaval, que é na semana que vem".

Confira o discurso de Tadeu Schmidt para Natália: